Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinde afetzedeleri yalnız bırakmayan Josef de Souza, Beşiktaş'tan ayrıldı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle nisan ayına kadar yüzde yüz verimli olması mümkün görünmeyen Brezilyalı orta saha, Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'dan aldığı teklifi kabul etti ve takım arkadaşlarıyla da vedalaştı. 34 yaşındaki yıldız futbolcu, giderayak yaptığı hareketle gönülleri fethetti.



262 BİN TL KENDİNDEN



Afetin ilk gününden itibaren tüm kampanyalarda aktif rol oynayan, koli yapan, kan veren ve son olarak Mersin'e gidip depremzede çocuklarla buluşan deneyimli futbolcu dün de doğum günü için yaptığı kampanyada biriken parayı açıkladı. Josef, 200 bin TL bağış geldiğini kendi katkısıyla toplam 462 bin TL'lik miktarın çocuklara bağışlandığını duyurdu. Bu hareketi de taraflı tarafsız herkesin takdirini bir kez daha kazanmasına neden oldu.



MAXİM'İN OPSİYONU VAR!



Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar sonrası Gaziantep FK'dan Alexandru Maxim'i kiralık olarak kadrosuna katan Beşiktaş, Rumen futbolcuyu dün İstanbul'a getirdi. 32 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı ekip için sağlık kontrollerinden geçerken yeni takımına da imza attı. Tecrübeli 10 numara ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varılırken, kendisine bu süre zarfında 400 bin Euro maaş ödenecek. Oyuncunun sözleşmesinde satın alma opsiyonunun yer alacağı aktarıldı. Siyah-beyazlılar, TFF'nin tanıdığı hak kapsamında Maxim'i 9. yabancı olarak sahaya sürebilecek. 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon 21 lig maçında 4 gol atıp 6 asist gerçekleştirdi.



BİR GÖRÜŞ-OGÜN ŞAHİNOĞLU: DELE ALLİ'Yİ UNUTTURMAK İÇİN ALINDI



Beşiktaş, sezon başında İngiliz futbolunun sönük yıldızı Dele Alli'yi transfer ederken büyük umutları da beraberinde getirmişti. 26 yaşında kayıp giden bir isim olmaktan kurtulmak için önünde önemli bir fırsat olan Dele Alli, Beşiktaş'ın hayal kırıklığı yaratan en önemli transferler listesinde zirveyi zorlar… Teknik direktör Şenol Güneş özellikle savunmadaki problemlerin dışında, orta sahadaki oyuncuların hücuma etkisizliğinden de zaman zaman dem vuruyordu. Şut atmaktan korkan, mental olarak saha içi karar mekanizması zayıflayan Dele Alli'yi unutmaya çalışmak için Alexandru Maxim transfer edildi. Rumen futbolcu, Beşiktaş'ın orta alanda aradığı öz güveni, cesareti ve hücum zenginliğini sahaya yansıtabilecek bir isim. Gaziantep'e ayak bastığı günden bu yana her sezon takımının en önemli ismi olduğunu istatistiklere de yansıtıyordu. Maxim, Gaziantep formasıyla 115 maça çıkıp 43 gol, 23 asiste imza attı. Sahada seçeneği çok fazla olan bir oyuncu. 10 numara, sol kanat, forvet, sağ kanat… Hepsinin üstesinden gelebiliyor. Maxim sezon sonuna kadar Şenol Güneş'in elini rahatlatıp, gemiyi limana sağlıklı bir şekilde yanaştırmaya yardım edebilecek en doğru seçenek.