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Giriş Tarihi: 17.2.2023 17:24 Son Güncelleme: 17.2.2023 17:24

Arsenal, depremzedeleri unutmadı! Bölgeye 2 TIR yardım malzemesi gönderildi...

DHA
Arsenal, depremzedeleri unutmadı! Bölgeye 2 TIR yardım malzemesi gönderildi...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal,  iki TIR yardım malzemesini deprem bölgesine gönderiyor. Londra'daki Türk Hava Yolları (THY), yetkililerine teslim edilen yardım malzemesi, deprem bölgesine ulaştırılacak.

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, depremzedeleri unutmadı. Arsenal Vakfı Başkanı Freddie Hudson tarafından bin 500 adet profesyonel uyku tulumu, kışlık giysi, mont, rüzgar çadırları ve normal çadırlardan oluşan iki TIR yardım malzemesi Turkish Cargo'nun Londra'daki ofisine teslim edildi.

Depremzedelere ulaştırılmak üzere Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan ve Türk Hava Yolları Londra Müdürü Celal Baykal'a teslim edilen yardım malzemeleri, TK1986 kargo seferiyle pazartesi günü Londra'dan Adana'ya gönderilecek.

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Arsenal, depremzedeleri unutmadı! Bölgeye 2 TIR yardım malzemesi gönderildi...
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