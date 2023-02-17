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Giriş Tarihi: 17.2.2023 08:51

Trabzonspor'un sahasında bileği bükülmüyor! Hem Avrupa hem Süper Lig...

SPOR SERVİSİ
Trabzonspor’un sahasında bileği bükülmüyor! Hem Avrupa hem Süper Lig...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, bu sezon hem Avrupa Ligi'nde hem Süper Lig'de sahasında kaybetmiyor. Basel'i deviren bordo-mavili ekip bu sezon evinde Avrupa maçlarında iç sahada yenilgi yüzü görmedi.

Basel'I deviren Fırtına'nın, bu sezon evinde Avrupa maçlarında bileği bükülmedi. Sezona Şampiyonlar Ligi play-off maçları ile başlayan Trabzonspor, Kopenhag ile sahasında 0-0 berabere kaldı. Yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden bordomavililer burada iç sahada Kızılyıldız (2-1), Monaco (4-0) ve Ferencvaros (1-0) karşısında kazanırken dün Basel'i devirip yenilmezliğini 5 maça çıkardı.

BASEL'E KARŞI İLK ZAFER
Karadeniz ekibi tarihinde 4. kez karşı karşıya geldiği Basel'i bu defa devirmeyi başardı. 2005'te ve 2019'da İsviçre ekibi ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer 12 Aralık 2019'da ise rakibine 2-0 mağlup olmuştu. Dün Fırtına ilk kez kazanmayı başardı.

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Trabzonspor'un sahasında bileği bükülmüyor! Hem Avrupa hem Süper Lig...
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