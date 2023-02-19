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Giriş Tarihi: 19.2.2023 15:31

Fenerbahçe'den gönderilen hediyeler çocukların yüzünü güldürdü

DHA
Fenerbahçe’den gönderilen hediyeler çocukların yüzünü güldürdü

Fenerbahçe Ülker Stadyumu'ndan gönderilen hediyeler, depremzede çocukların yüzünü güldürdü.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından Fenerbahçe'nin başlattığı yardım kampanyasına destekte bulunmak isteyenlerin gönderdiği malzemeler, dağıtılmaya devam ediyor. Ülker Stadyumu'nda toplanan ve bölgeye gönderilen hediyeler çocuklarla buluşturuldu. Hatay'daki çadır kente getirilen oyuncakları teslim alan çocukların mutlulukları yüzlerinden okundu.

KAN BAĞIŞI KAMPANYASINA BÜYÜK DESTEK
Fenerbahçe Kulübü, yardımların yanı sıra Kızılay ile birlikte kan bağışı kampanyası düzenleyerek deprem bölgesine desteğini sürdürdü. Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilen kampanyaya; yöneticiler, bir çok takım taraftarı, sporcular ve teknik ekipler katıldı. Kızılay'ın beklentisinden fazla olan ve 3 gün süren kan bağışı kampanyasına 2 binin üzerinde vatandaş katıldı.

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Fenerbahçe'den gönderilen hediyeler çocukların yüzünü güldürdü
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