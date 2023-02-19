Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ligue 1'deki 7 gollü maçın galibi PSG oldu
Giriş Tarihi: 19.2.2023 18:03

Ligue 1'deki 7 gollü maçın galibi PSG oldu

AA
Ligue 1’deki 7 gollü maçın galibi PSG oldu

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 24. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), Lille'i 90+5'inci dakikada attığı golle 4-3 yendi.

Liderlik koltuğunda oturan PSG, haftaya 5. sırada başlayan Lille'i konuk etti. PSG'den Mbappe'nin 11 ve Neymar'ın 17, Lille'den ise Diakite'nin 24. dakikada fileleri havalandırdığı ilk yarı, 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Lille, David'in (penaltıdan) 58 ve Bamba'nın 69. dakikadaki golleriyle 3-2 öne geçti.

87. dakikada Mbappe ile skoru eşitleyen PSG, Messi'nin 90+5'inci dakikada kaydettiği golle de maçı kazandı.

Son şampiyon PSG, puanını 57'ye çıkararak liderliğini sürdürdü. Lille ise 41 puanda kaldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Fuat Oktay komutanın talimatını ilk kez anlattı: Gerekirse ölüme gideceksiniz ama gideceksiniz!
"Deprem bölgesi riskli değilmiş" yalanına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yanıt
CHP'li Belediye Başkanı 'Vicdanım rahat' demişti! Erzin'de işin aslı ortaya çıktı
Son dakika: Kahramanmaraş Göksun'da 5.1 büyüklüğünde deprem
Sol örgütler halkı kışkırtarak kentsel dönüşümü engelledi! SABAH ekibi büyük yıkım yaşanan o mahalleleri görüntüledi
Deprem seziliyor mu?
Erken olmasına erken de...
‘Baraj patladı kaçın...’
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: 12. kez toplanan 'Altılı Koalisyon' deprem manipülasyonunu devam ettirdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Ligue 1'deki 7 gollü maçın galibi PSG oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA