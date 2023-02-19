Vedat Muriqi isyan etti! ’Hakemler bana inanmıyor’

La Liga takımlarından Mallorca'da forma giyen Vedat Muriqi, İspanyol basınından Marca'ya açıklamalarda bulundu.

Takımın kazanmasının gol atmasından daha önemli olduğunu söyleyen Muriqi, "Baskıyı gerçekten seviyorum. Baskı, sizin daha iyi olmanıza yardımcı oluyor. Baskı olmadığı zaman isteksiz bir şekilde sahaya çıkıyorsunuz. Takım arkadaşlarımın gol atmak için bana ihtiyacı olduğunu biliyorum ama hiçbir şeyden endişelenmiyorum. Takım kazandığı sürece gol atıp atmamam önemli değil. Mallorca kazanır ve ben de gol atarsam mutluluğum daha da artıyor. Gol atmaya elbette devam edeceğim." dedi.

Mallorca'da takım arkadaşları ve teknik ekiple iyi bir ilişkisi olduğunu aktaran 28 yaşındaki forvet, "Dünya Kupası arasından önce 14 maçta 8 gol attım. Bu iyi bir istatistik. Bundan dolayı herkes daha fazlasını bekliyor. Ben bir forvetim ve her zaman bu kaygıyı taşıdım. Gol atan bir forvetin gol atamamasına katlanmak zor olsa da takıma yardım ettiğimi bilen bir antrenör ve takım arkadaşlarına sahip olduğum için şanslıyım." açıklamasında bulundu.

La Liga'daki hakemlerle ilgili ise Muriqi şunları söyledi, "Bütün hakemlerle iyi bir ilişkim var. Onlara bağıran bir oyuncu değilim çünkü onlar da hata yapmak istemez. Faul konusuyla ilgili de biraz yoruldum. Çünkü hakemler bana inanmıyor. Yere düştüğümde bana inanmıyorlar ve faul vermiyorlar. Rakip her müdahale ettiğinde faul bekleyen oyunculardan değilim."

Bu sezon Mallorca formasıyla La Liga ve İspanya Kral Kupası'nda 21 maçta süre alan Vedat Muriqi, 9 gol ve 2 asist kaydetti.

28 yaşındaki oyuncu İspanyol ekibine bu sezonun başında Lazio'dan transfer olmuş, Türkiye'de Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği ve Giresunspor formalarını giymişti.