Beşiktaş’a Onur Bulut şoku! Kayserispor transferi mahkemeye taşıyor...

Ara transfer dönemine hızlı giren Beşiktaş, kadrosunda önemli değişikliklere gitti. Siyah beyazlılar Kayserispor ile sözleşmesini fesheden Onur Bulut'u renklerine bağladı.

Deneyimli oyuncu, Kayserispor Kulübü'nün yöneticilerine 'evrakta sahtecilik'ten suç duyurusunda bulunacak.Spor Hukukçusu ve Avukat Ebrar Efkan Bilgiç de konuyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

"Eğer Kayserispor, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) tarafından iddiasında haklı bulunursa, yani Onur Bulut'un sözleşmesini haksız feshettiğine karar verilirse, oyuncu en az 4 ay sportif ceza alabilir." ifadeleri kullanıldı.