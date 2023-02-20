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Giriş Tarihi: 20.2.2023 16:07 Son Güncelleme: 20.2.2023 16:13

Beşiktaş'a Onur Bulut şoku! Kayserispor transferi mahkemeye taşıyor...

Beşiktaş’a Onur Bulut şoku! Kayserispor transferi mahkemeye taşıyor...

Kayserispor'daki sözleşmesini tek taraflı olarak feshedip Beşiktaş'a imza atan Onur Bulut transferinde kriz sürüyor. Kayserispor transferi mahkemeye taşıma kararı aldı. İşte detaylar...

Ara transfer dönemine hızlı giren Beşiktaş, kadrosunda önemli değişikliklere gitti. Siyah beyazlılar Kayserispor ile sözleşmesini fesheden Onur Bulut'u renklerine bağladı.

Deneyimli oyuncu, Kayserispor Kulübü'nün yöneticilerine 'evrakta sahtecilik'ten suç duyurusunda bulunacak.Spor Hukukçusu ve Avukat Ebrar Efkan Bilgiç de konuyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

"Eğer Kayserispor, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) tarafından iddiasında haklı bulunursa, yani Onur Bulut'un sözleşmesini haksız feshettiğine karar verilirse, oyuncu en az 4 ay sportif ceza alabilir." ifadeleri kullanıldı.

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Beşiktaş'a Onur Bulut şoku! Kayserispor transferi mahkemeye taşıyor...
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