Galatasaray, depremde hayatını kaybeden Muhammed Emin Özkan’ın babasını ağırladı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Depremde hayatını kaybeden taraftarımız Muhammed Emin Özkan'ın babası Doğan Özkan'ı Antalya'da kamp yaptığımız otelde ağırladık. 17 yaşında vefat eden genç taraftarımızın anısına 17 numaralı formayı giyecek olan Nicolo Zaniolo, Doğan Özkan'a imzalı formasını hediye etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk da Doğan Özkan'a başsağlığı dileklerini iletti." ifadeleri yer aldı.