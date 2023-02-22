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Giriş Tarihi: 23.2.2023 00:14

Galatasaray, depremde hayatını kaybeden Muhammed Emin Özkan'ın babasını ağırladı

AA
Galatasaray, depremde hayatını kaybeden Muhammed Emin Özkan’ın babasını ağırladı

Galatasaray Futbol Takımı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Muhammed Emin Özkan'ın babası Doğan ÖzkanAntalya'da kamp yaptıkları otelde ağırladı.

Galatasaray, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Muhammed Emin Özkan'ın babası Doğan Özkan'ı Antalya'da kamp yaptıkları otelde ağırladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Depremde hayatını kaybeden taraftarımız Muhammed Emin Özkan'ın babası Doğan Özkan'ı Antalya'da kamp yaptığımız otelde ağırladık. 17 yaşında vefat eden genç taraftarımızın anısına 17 numaralı formayı giyecek olan Nicolo Zaniolo, Doğan Özkan'a imzalı formasını hediye etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk da Doğan Özkan'a başsağlığı dileklerini iletti." ifadeleri yer aldı.

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Galatasaray, depremde hayatını kaybeden Muhammed Emin Özkan'ın babasını ağırladı
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