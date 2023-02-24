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Giriş Tarihi: 24.2.2023 16:51

Rıza Çalımbay'dan kura değerlendirmesi! "En güçlü rakip bize geldi"

Rıza Çalımbay’dan kura değerlendirmesi! En güçlü rakip bize geldi

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Konferans Ligi'nde Fiorentina ile eşleşmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Konferans Ligi'nde Fiorentina ile eşleşmelerinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Rıza Çalımbay yaptığı açıklamada, "En güçlü takımlardan biri çıktı. Fiorentina, Avrupa kupalarına katılan ve kendi liginde söz sahibi olan bir takım. Takımıma güveniyorum. Tek sıkıntımız, o iki maçı oynarken, hep deplasmana gideceğiz ligde. Sakatlık olursa, sıkıntı yaşarız." ifadelerini kullandı.

"ÜZÜCÜ ŞEYLER YAŞANDI"
Depremden dolayı üzücü şeylerin yaşandığını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Kafamız sürekli deprem bölgesinde. Üzülüyoruz, ağlıyoruz. Elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz. Kendi ülkemle gurur duydum. Muhteşem bir dayanışma oldu. Sanki seferberlik varmış gibi çok güzel şeyler oldu. Futbol konuşmak çok zor. Kıbrıs'tan gelen 42 genç çocuğumuz vefat etti. Çok üzüntülü günler yaşadık. Futbolu konuşmak, yarışmak, sevinmek... Artık zor olur. Burukluk içinde bu maçlar oynanacak. Depremin etkileri hala devam ediyor. İnsanlar daha da zor durumda, daha da yardıma muhtaçlar. Hepimizin yardım etmesi lazım. 10 şehir, köyler... Elimizden geleni yapmalıyız. Futbolda değişik şeyler yapılabilirdi. Gaziantep ve Hatayspor donduruldu, seneye lige girecekler. Hakikaten üzücü şeyler yaşadık." dedi.

"BÜYÜK TAKIMLAR BUNU YAPAMIYOR"
Büyük takımların dahi yapamadığını yaptıklarını savunan Çalımbay, "Sivasspor mütevazi bir takım, istediğimiz oyuncuyu alamayız. Bir Başakşehir'e bakın, bir bize bakın. Ama biz üst üste üç sene Avrupa'ya gidiyoruz. Bunun örneği yok. Büyük takımlar bile gidemiyor. Bizim yaptığımız mükemmel bir şey. Bunun üstüne Türkiye Kupası kazanmak harika. Dengeleri bozmadan transferi yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Rıza Çalımbay ayrıca, "Fiorentina maçı futbolcularımız için, ülkemiz için mükemmel bir maç. Oyuncularımız kendini gösterebilir. Hem Avrupa hem lig ve hem de Türkiye Kupası var. Oyuncuların çok güzel hedefleri var, bunları bilerek oynarlarsa, çok güzel işler yapabiliriz." açıklamasını yaptı.

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Rıza Çalımbay'dan kura değerlendirmesi! "En güçlü rakip bize geldi"
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