Şenol Güneş Rachid Ghezzal’dan çok şey bekliyor! Uzun bir aranın ardından sahalara dönüyor...

Beşiktaş'ın pazar günü Antalyaspor ile oynayacağı erteleme maçında kurallar gereği iki takımın da yeni transferleri görev yapamayacak. Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut, Maxim ve Colley'in yanı sıra cezalı Masuaku'nun oynamayacağı karşılaşmada teknik direktör Şenol Güneş, kafasındaki 11'i büyük ölçüde belirledi. Kalede Mert Günok ile başlayacak Güneş, sağ bekte Rosier'e, stoper ikilisinde Tayyip Talha ve Saiss ikilisine görev verecek.Masuaku'nun yokluğunda ise sol bekte Tayfur Bingöl'ün 11'de yer alması bekleniyor. Orta sahada sakatlıktan dönen Salih Uçan ve Gedson Fernandes, önlerinde de Redmond oynayacak. Sakatlığın tüm etkilerini atlatan ve adeta Beşiktaş için yeni bir transfer olan Rachid Ghezzal, sağ kanatta Güneş'in en büyük kozu olarak görev alacak. Sol kanada Cenk Tosun'u yazan deneyimli çalıştırıcı, ileri uçta ise Muleka'yı düşünüyor.