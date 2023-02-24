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Giriş Tarihi: 24.2.2023 10:00

Trabzonspor'da transfer hareketliliği yaşanıyor! Yeni hedef: Hugo Vetlesen...

Trabzonspor’da transfer hareketliliği yaşanıyor! Yeni hedef: Hugo Vetlesen...

Trabzonspor, Norveç’in Bodo-Glimt takımının 22 yaşındaki merkez orta sahası Hugo Vetlesen için menajerler aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Trabzon'a bu görüşmede aracılık eden Sörhoth’un menajeri oldu.

Mart ayına kadar uzatılan transfer dönemi sonrası Trabzonspor tekrardan scout çalışmalarına başladı. Takvim'in haberine göre; Bordo-Mavililer, Kuzey Avrupa ülkelerinde oyuncu aramaya devam ediyor.

Gelen bilgilere göre; Norveç temsilcisi Bodo-Glimt'te forma giyen 22 yaşındaki merkez orta saha Hugo Vetlesen, Trabzonspor'un radarına girmiş durumda.

Kulübü Bodo-Glimt ile oyuncunun transferi konusunda Trabzonspor bir ön görüşme gerçekleştirdi. Genç oyuncular için Avrupa'da bir gözlemcilik ağı kuran Karadeniz devi bu transferi sezon sonu da gerçekleştirebilir.

Trabzonspor, Norveçli oyuncu Hugo Vetlesen için eski yıldızı Alexander Sörloth'un menajerini aracı olarak kullanıyor.

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Trabzonspor'da transfer hareketliliği yaşanıyor! Yeni hedef: Hugo Vetlesen...
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