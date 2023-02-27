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Giriş Tarihi: 27.2.2023 12:31

Çekya liginde depremzedeler için saygı duruşu

DHA
Çekya liginde depremzedeler için saygı duruşu

Çekya 1. Futbol Ligi’nde Slavia Prag ile Slovacko arasında oynanan maç öncesi Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerde hayatını kaybedenler saygı duruşu ile anıldı.

Çekya'dan deprem bölgesine giden arama kurtarma ekibinin de davet edildiği maça Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Slavia Prag Başkanı Jaroslav Tvrdik, Çekya eski Başbakan yardımcısı Alexander Vondra katıldı.

50 BİN KRON BAĞIŞTA BULUNDULAR
Prag takımı Slavia Prag, Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarındaki özverili çalışması sonrası Çek arama kurtarma ekibine 50 bin kron bağış yaptı. Öte yandan arama kurtarma ekibine sezon içinde aileleri ile birlikte kullanmaları için 1000 maç bileti hediye edildi.

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Çekya liginde depremzedeler için saygı duruşu
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