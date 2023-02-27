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Giriş Tarihi: 27.2.2023 10:56 Son Güncelleme: 27.2.2023 11:08

Galatasaray transfere doymuyor! Hedef Paul Pogba

Galatasaray transfere doymuyor! Hedef Paul Pogba

Ara transfer döneminde dünya yıldızı Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna ekleyen Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, şimdi de gözünü Paul Pogba'ya dikti.

Bu sezon yaptığı yıldız transferlerle adından söz ettiren Galatasaray, ara transfer döneminde dünya yıldızı Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattı. Şampiyonluğun en büyük adayı olan Galatasaray bir transfer daha yapmak istiyor.

Kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen sarı-kırmızı camia, bir dünya yıldızıyla daha gündeme geldi. Galatasaray, Fransız yıldız Paul Pogba'yı gündemine aldı.

İddialara göre menajerler, Pogba'yı Galatasaray'a önerdi. Manchester United'dan eski takımı Juventus'a geri dönen Pogba neredeyse 1 yıldır sahalardan uzak. Henüz Juventus'ta forma şansı bulamayan Fransız yıldızın geleceği de merak konusu.

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Galatasaray transfere doymuyor! Hedef Paul Pogba
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