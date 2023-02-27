Galatasaray transfere doymuyor! Hedef Paul Pogba

Bu sezon yaptığı yıldız transferlerle adından söz ettiren Galatasaray, ara transfer döneminde dünya yıldızı Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattı. Şampiyonluğun en büyük adayı olan Galatasaray bir transfer daha yapmak istiyor.
Kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen sarı-kırmızı camia, bir dünya yıldızıyla daha gündeme geldi. Galatasaray, Fransız yıldız Paul Pogba'yı gündemine aldı.
İddialara göre menajerler, Pogba'yı Galatasaray'a önerdi. Manchester United'dan eski takımı Juventus'a geri dönen Pogba neredeyse 1 yıldır sahalardan uzak. Henüz Juventus'ta forma şansı bulamayan Fransız yıldızın geleceği de merak konusu.