Nicolo Zaniolo, ilk maçında performansıyla herkesi büyüledi! İtalya’da manşetleri süsledi...

Galatasaray'ın Roma'dan 15 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına Alanyaspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında çıktı. Bir dönem "İtalyanların Altın Çocuğu' denilen fakat sonrasında yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle yeşil sahalardan uzak kalan Nicolo Zaniolo, Roma'dan olaylı bir şekilde ayrılıp Galatasaray'ın yolunu tutmuştu.

Nicolo Zaniolo ilk maçında ağları sarstı. Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasına hareketlenen İtalyan yıldız kaleciden çok şık bir hareketle sıyrılarak topu boş ağlara gönderdi ve Galatasaray'daki ilk golünü kaydetti. İtalyan basını Zaniolo'yu manşetlere taşıdı. İşte ayrıntılar...

MIDJSTO SAKATLANDI ZANIOLO İLK KEZ OYNADI

Galatasaray'da Fredrik Midtsjö sakatlığı sebebiyle maça devam edemedi. 36. dakikada yerini Berkan'a bıraktı. Galatasaray'ın Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo 80. dakikada Berkan'ın yerine oyuna girdi.

ZANIOLO İLK MAÇINDA GOLLE TANIŞTI

Galatasaray'ın Roma'dan 15 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında ilk golünü kaydetti.

Kerem Aktürkoğlu'nun bütün savunmayı oyundan düşüren ara pasına hareketlenen Nicolo Zaniolo kaleciden çok şık bir dokunuşla sıyrılarak topu boş ağlara gönderdi. Nicolo Zaniolo, Galatasaray'daki ilk golünü kaydetmiş oldu.

İTALYA'DA MANŞETLERİ SÜSLEDİ

Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'daki performansı İtalyanlar tarafından da çok yakından takip ediliyor. Genç yıldızın Alanyaspor karşısında attığı gol ve gösterdiği performans İtalyan basınının da dikkatini çekti.

Nicolo Zaniolo için şu yorumlar yapıldı:

FORZA ROMA: TÜRKİYE'DE İLK GOL

"Eski Romalı Nicolo Zaniolo, Alanyaspor ile oynanan maçın 80. dakikasında sahaya girdi. Zaniolo Türkiye'deki ilk golünü attı. Farioli'nin çalıştırdığı Alanyaspor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasının 80. dakikasında sahaya giren eski Romalı golcü, Galatasaray formasıyla 94. dakikada skoru 4-2'ye getirdi. Ofsayttan az farkla kurtulan Zaniolo mükemmel bir dribling yaparak kaleciyi de geçti ve topu boş ağlara gönderdi."

TUTTOSPORT: ZANIOLO HEMEN KAHRAMAN

"Eski Romalı oyuncu yeni takımıyla ilk maçına Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında çıktı ve ilk golünü kaydetti. Galatasaray, depremin şokunun ardından liglerin başlamasını beklerken, 33 yaşındaki Francesco Farioli'nin teknik direktörlüğünde Alanyaspor ile hazırlık maçı yaptı. Eski Romalı Zaniolo ilk maçında sonradan oyuna girdi ve ilk golünü attı. Zaniolo, rakip kaleciyi geçmiş numarası yaparak güzel bir gol attı ve boş kaleye topu sorunsuz bir şekilde bıraktı. Son dakika kararları dışında önümüzdeki hafta sonu devam edecek olan Türkiye Süper Lig'in yeniden başlamasını bekleyen güzel bir başlangıç."

CORRIERE DELLO SPORT: ROMALILARI ENDİŞELENDİREN GOL

"Romalıları endişelendiren o gol Türkiye'ye de hemen geldi. Nicolo Zaniolo'nun Şubat ayında ülkeyi vuran korkunç depremde hayatını kaybeden genç bir Galatasaray taraftarının onuruna 17 numarayı seçtiği yeni Galatasaray formasıyla coşması sadece birkaç dakika sürdü. Galatasaray depremin şokunun ardından liglerin yeniden başlamasını beklerken, 33 yaşındaki Francesco Farioli'nin teknik direktörlüğünde Alanyaspor ile hazırlık maçı yaptı. İkinci yarının 35. dakikasında oyuna giren Zaniolo uzatma dakikalarında yeni takımı adına ilk golü atarak finali takımı lehine 4-2 imzaladı. Türkiye Süper Lig, son dakika kararları dışında önümüzdeki hafta sonu devam edecek."