Devlet Bahçeli: Artık Karagümrüklüyüm

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Türk sporunu siyasete çekmek için kıvrananlar yanlışın tam ortasındadır" ifadelerini kullanırken şu ifadelerle Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını ve artık Karagümrük'e gönül verdiğini açıkladı: "Stadyumlarda 'hükümet istifa' seslerinin koro halinde dile getirilmesi, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza büyük saygısızlıktır. Tribünler çürük siyasi sloganların atılacağı yer olamaz. Bunlar iç ve dış bağlantılı zillet komplosu ve alçakça bir kurgudur. Bir avuç holigan gruba verilen sipariştir.Devlete meydan okuyan provokatörlerin tespiti yapılmalı, Türk sporu düştüğü dehlizden çıkarılmalıdır.FATİH Karagümrük Kulübü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrasında 'hoş geldiniz' mesajı paylaştı: "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin Fatih Karagümrük sevgisini yürekten paylaşması ve kulübümüzün üyesi olma kararı büyük bir sevinçle karşılanmıştır. Sayın Genel Başkanımıza aramıza 'hoş geldiniz' diyoruz."