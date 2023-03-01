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Giriş Tarihi: 1.3.2023 16:15 Son Güncelleme: 1.3.2023 16:41

Trabzonspor öğrencilere 11 bin 461 forma hediye ediyor

AA
Trabzonspor öğrencilere 11 bin 461 forma hediye ediyor

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ertuğrul Doğan tarafından #HediyeFormaChallenge kapsamında satın alınan 11 bin 461 formanın öğrencilere dağıtımına başlandı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine karne hediyesi olarak satın alıp başlattığı #HediyeFormaChallenge'a katılan ve 11 bin 461 forma satın alan asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın hediyeleri öğrencilere verildi.

2022-2023 eğitim-öğretim yılının birinci dönemini tamamlayan öğrencilere yönelik başlatılan ancak deprem felaketi nedeniyle ertelenen #HediyeFormaChallenge kampanyası kapsamında Doğan tarafından hediye edilen 11 bin 461 bordo-mavili formanın dağıtımı, Arsin ve Yomra ilçelerinde devam ediyor.

Milli Eğitim Müdürlükleri ile iş birliği yapılarak Arsin Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenler tarafından deprem bölgesinden gelen çocuklar için düzenlenen tiyatronun ardından formalar, Trabzon Yomra Fen Lisesi ve Kaşüstü Cumhuriyet Ortaokulu'nda dağıtıldı.

Yomra ve Arsin'deki diğer ilk ve orta dereceli okullarda ise dağıtım sürdürülüyor.

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Trabzonspor öğrencilere 11 bin 461 forma hediye ediyor
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