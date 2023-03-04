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Giriş Tarihi: 4.3.2023 18:14 Son Güncelleme: 4.3.2023 18:17

Enes Ünal'ın golleri Getafe'ye galibiyeti getirdi

AA
Enes Ünal’ın golleri Getafe’ye galibiyeti getirdi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 24. haftasında Getafe, 2'sini Enes Ünal'ın attığı gollerle sahasında Girona'yı 3-2 mağlup etti.

Getafe'de ilk 11'de sahaya çıkan ve 88 dakika oyunda kalan Enes, 2. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirirken, 14. dakikada penaltıdan fileleri bir kez daha havalandırarak takımının farkı 2'ye çıkarmasını sağladı.

Ev sahibi takım, Borja Mayoral'ın 43. dakikada kaydettiği golle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Konuk ekip, 54. dakikada Taty Castellanos ve 80. dakikada Miguel Gutierrez'in golleriyle farkı bire düşürse de Getafe karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Ligde kalma mücadelesi veren Getafe puanını 25'e yükseltirken, Girona ise 30 puanda kaldı.

Diğer yandan Getafe'nin en golcü ismi olan Enes Ünal, LaLiga'da bu sezon toplam gol sayısını 10'a çıkardı.

Enes, Borja Iglesias (Real Betis) ve Vedat Muriqi (Real Mallorca) ile birlikte gol krallığı yarışında 4. sırada yer alıyor.

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Enes Ünal'ın golleri Getafe'ye galibiyeti getirdi
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