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Giriş Tarihi: 5.3.2023 15:40

Galatasaraylı futbolculardan, bağış amaçlı "Biz Beraberiz" futbol turnuvasına destek

Galatasaraylı futbolculardan, bağış amaçlı Biz Beraberiz futbol turnuvasına destek

Galatasaraylı futbolcular Bafetimbi Gomis, Juan Mata ve Sergio Oliveira, bağış amaçlı düzenlenen "Biz Beraberiz" futbol turnuvasında sporcularla buluştu.

Galatasaraylı futbolcular Bafetimbi Gomis, Juan Mata ve Sergio Oliveira, bağış amaçlı düzenlenen "Biz Beraberiz" futbol turnuvasında sporcularla buluştu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama, takımın golcü oyuncusu Gomis, İspanyol yıldız Mata ve Portekizli orta saha Oliveira, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde genç futbolcularla bir araya geldi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirler için bağış toplama amacıyla düzenlenen "Biz Beraberiz" futbol turnuvasına katılan İstanbul'daki Galatasaray Futbol Okulları sporcularıyla buluşan 3 futbolcu, genç sporcularla hatıra fotoğrafı çektirip, bağış etkinliğine destek verdiler.

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Galatasaraylı futbolculardan, bağış amaçlı "Biz Beraberiz" futbol turnuvasına destek
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