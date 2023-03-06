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Giriş Tarihi: 6.3.2023 11:09

Altay, 86 gündür galibiyete hasret

İHA
Altay, 86 gündür galibiyete hasret

Spor Toto 1. Lig’de son galibiyetini Aralık 2022’de 5-1’lik skorla Boluspor karşısında alan Altay, 86 gündür maç kazanamıyor.

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Bodrumspor'a deplasmanda 2-0 yenilen Altay'da kötü gidişat devam ediyor. Üst üste alınan başarısız sonuçlardan sonra geçtiğimiz hafta Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayıran siyah-beyazlı camia, takımın başına kulüpte görev yapan Sportif Direktör Tuna Üzümcü'yü getirdi.

İlk karşılaşmasına zorlu Bodrumspor deplasmanında çıkan Üzümcü de takıma çare olamadı ve Altay'ın galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Böylece İzmir temsilcisi, son galibiyeti olan Boluspor karşılaşmasından bu yana ligde 86 gündür maç kazanamıyor

Öte yandan Yeni Malatyaspor'un ligden çekilmesinin ardından 25. haftayı maç yapmadan tamamlayacak olan siyah-beyazlılar, arka arkaya zorlu Eyüpspor ve Çaykur Rizespor deplasmanlarına çıkacak.

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Altay, 86 gündür galibiyete hasret
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