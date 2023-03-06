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Giriş Tarihi: 6.3.2023 13:20

Amatör futbol maçı sonrası kavga

DHA
Amatör futbol maçı sonrası kavga

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde oynanan Yeniçağaspor - Karabük İdman Yurdu mücadelesinin ardından futbolcular ve yöneticilerin de karıştığı kavgada polis, tarafları sakinleştirmek için biber gazı ile müdahale etmek zorunda kaldı.

Bölgesel Amatör Lig 5'inci Grup 16'ncı hafta mücadelesinde dün Yeniçağa İlçe Stadı'nda Yeniçağaspor ile Karabük İdman Yurdu karşılaştı. Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Maçın ardından futbolcular ve iki takımın yöneticileri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yöneticiler ve futbolcuların karıştığı kavgaya, olayları yatıştırmak için gelen polis ekipleri biber gazıyla müdahale etti.

Karabük İdman Yurdu kafilesi yaşanan kavganın ardından Yeniçağa İlçe Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı. Karabük İdman Yurdu Başkanı Adem Aydın hukuki sürece başlayacaklarını belirtti.

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Amatör futbol maçı sonrası kavga
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