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Giriş Tarihi: 6.3.2023 13:57 Son Güncelleme: 6.3.2023 13:59

Juventus'da Angel Di Maria için resmi açıklama! "Görüşmelerimiz hala devam ediyor"

Juventus’da Angel Di Maria için resmi açıklama! Görüşmelerimiz hala devam ediyor

Transfer döneminde kadrosuna Zaniolo'yu katan Galatasaray, Juventus'un yıldızı Angel Di Maria'yı listesine eklemişti. Arjantinli futbolcu hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan ekibinden yıldız oyuncunun geleceği hakkında çarpıcı açıklama geldi.

Galatasaray, bu sezon kadrosunu İcardi, Mertens, Mata ve Sergio Oliveira gibi dünyaca ünlü yıldızlarla güçlendirmişti. Aslan'ın son olarak Juventus'ta forma giyen Angel Di Maria'yı da gündemine aldığı iddia edilmişti.

Galatasaray'ın Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Arjantinli yıldızı yaz transfer döneminde kadrosuna katacağı öne sürülmüştü.

JUVENTUS'A ÇABUK ADAPTE OLDU
Sezon başında Paris Saint Germain'den transfer edilen Di Maria, yeni takımına da çabuk adapte oldu. Bu sezon Juventus ile tüm kulvarlarda 22 maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu, 7 gol ve 7 asiste ulaştı. Kaydettiği 7 golün 4'ünü Serie A'da bulan Di Maria, ligde 4 de asist yaptı. Arjantinli isim, Avrupa Ligi'nde 3 gol, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 asistlik katkı sağladı.

Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz yıl Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda da Arjantin Milli Takımı ile şampiyon olma başarısı gösterdi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Juventus direktörü Francesco Calvo, haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Angel Di Maria ile ilgili açıklamada bulundu. Yıldız futbolcudan övgüyle bahseden Calvo Di Maria için "O soyunma odasında bir lider" ifadesini kullandı.

"KADROMUZDA TUTMAK İSTİYORUZ"
Yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili düşüncelerini aktaran Calvo, 'Onu kesinlikle kadromuzda tutmak istiyoruz. Sözleşme konusunda temsilcileriyle görüşmelerimiz hala devam ediyor. Yeni sözleşme için kendimize güveniyoruz' diye açıklama yaptı.

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Juventus'da Angel Di Maria için resmi açıklama! "Görüşmelerimiz hala devam ediyor"
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