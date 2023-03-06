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Giriş Tarihi: 6.3.2023 10:02

Son dakika Galatasaray haberi: Yeni nesil Aslan! Dany Nounkeu'nun oğlu sahada...

Son dakika Galatasaray haberi: Yeni nesil Aslan! Dany Nounkeu’nun oğlu sahada...

İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında ilginç bir kare vardı… Galatasaray ile şampiyonluk yaşayan Dany Nounkeu'nun kendisiyle aynı ismi taşıyan ve sarı-kırmızılıların altyapısında oynayan oğlu da top toplayıcı olarak sahadaydı.

İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında ilginç bir kare vardı… G.Saray ile şampiyonluk yaşayan Dany Nounkeu'nun kendisiyle aynı ismi taşıyan ve sarı-kırmızılıların altyapısında oynayan oğlu da top toplayıcı olarak sahadaydı. Maç sonu Zaniolo'dan formasını isteyen Dany, İtalyan oyuncu ile arasında geçen diyaloğu ise teknik direktör Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit ile paylaştı. İkili, daha sonra maçın analizini yaptı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Yeni nesil Aslan! Dany Nounkeu'nun oğlu sahada...
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