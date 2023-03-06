Son dakika Galatasaray haberi: Yeni nesil Aslan! Dany Nounkeu’nun oğlu sahada...

İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında ilginç bir kare vardı… Galatasaray ile şampiyonluk yaşayan Dany Nounkeu'nun kendisiyle aynı ismi taşıyan ve sarı-kırmızılıların altyapısında oynayan oğlu da top toplayıcı olarak sahadaydı.
İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında ilginç bir kare vardı… G.Saray ile şampiyonluk yaşayan DanyNounkeu'nun kendisiyle aynı ismi taşıyan ve sarı-kırmızılılarınaltyapısında oynayan oğlu da top toplayıcı olaraksahadaydı. Maç sonu Zaniolo'dan formasını isteyen Dany, İtalyan oyuncu ile arasında geçen diyaloğu ise teknik direktör OkanBuruk'un oğlu AliYiğit ile paylaştı. İkili, daha sonra maçın analizini yaptı.