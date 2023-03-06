Kazanamayanlar!

Süper Lig'degalibiyeti unutan iki takımın maçında yine kazanan çıkmadı. Son 9 maçında 3 puan göremeyen Konyaspor, evinde ağırladığı son 8 maçında da galip gelemeyen Giresun karşısında özellikle ilk yarıda etkisiz kalırken ikinci yarıda ise daha etkiliydi. %88 isabetli pas ile oynayıp %65'lik topa sahip olma istatistiği ile maçı tamamlasa da ev sahibi ekip yine galibiyete uzanamadı. İkinci yarıda yakalananfırsatlardan da gol sesi çıkmazkeniki takım da istediğini alamadı ve 0-0 ilebirer puana razı oldular. Konyaspor'un başına 5 hafta önce geçen Aleksandar Stanojevic, 4 yenilgi sonrasında ilk kez puanla tanışmayı başardı. Ancak Sırp çalıştırıcı yine gol sevinci yaşayamadı. Giresun ise Konya'ya konukolduğu 4. lig maçından da galibiyetgöremeden ayrıldı (2 beraberlik-2 mağlubiyet).
YİNE GOL ATAMADI TARİHE GEÇTİ!
Konyaspor, Giresun'a karşı gol yemeden yoluna devam etti. Karadeniz ekibi ile 4. kezkarşı karşıya gelen yeşilbeyazlılar,kalesinde hiçgol görmedi. Giresunspor ise ligdeki son 12 maçından sadece 1 galibiyet çıkarabildi. Teknik direktör İlhan Palut'un yerine göreve getirilen Sırp çalıştırıcı Aleksandar Stanojevic ise tarihi tersten yazdı. 49 yaşındakihoca ile Konyaspor, 5. maçındada gol atamadı. Stanojevic ayrıca ilk 5 karşılaşmada gol sevinci yaşayamayan Süper Lig'deki ilk yabancı teknik adam oldu.