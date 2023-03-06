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Giriş Tarihi: 6.3.2023

Kazanamayanlar!

Kazanamayanlar!
Süper Lig'de galibiyeti unutan iki takımın maçında yine kazanan çıkmadı. Son 9 maçında 3 puan göremeyen Konyaspor, evinde ağırladığı son 8 maçında da galip gelemeyen Giresun karşısında özellikle ilk yarıda etkisiz kalırken ikinci yarıda ise daha etkiliydi. %88 isabetli pas ile oynayıp %65'lik topa sahip olma istatistiği ile maçı tamamlasa da ev sahibi ekip yine galibiyete uzanamadı. İkinci yarıda yakalanan fırsatlardan da gol sesi çıkmazken iki takım da istediğini alamadı ve 0-0 ile birer puana razı oldular. Konyaspor'un başına 5 hafta önce geçen Aleksandar Stanojevic, 4 yenilgi sonrasında ilk kez puanla tanışmayı başardı. Ancak Sırp çalıştırıcı yine gol sevinci yaşayamadı. Giresun ise Konya'ya konuk olduğu 4. lig maçından da galibiyet göremeden ayrıldı (2 beraberlik- 2 mağlubiyet).

YİNE GOL ATAMADI TARİHE GEÇTİ!
Konyaspor, Giresun'a karşı gol yemeden yoluna devam etti. Karadeniz ekibi ile 4. kez karşı karşıya gelen yeşilbeyazlılar, kalesinde hiç gol görmedi. Giresunspor ise ligdeki son 12 maçından sadece 1 galibiyet çıkarabildi. Teknik direktör İlhan Palut'un yerine göreve getirilen Sırp çalıştırıcı Aleksandar Stanojevic ise tarihi tersten yazdı. 49 yaşındaki hoca ile Konyaspor, 5. maçında da gol atamadı. Stanojevic ayrıca ilk 5 karşılaşmada gol sevinci yaşayamayan Süper Lig'deki ilk yabancı teknik adam oldu.

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