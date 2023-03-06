Kazanamayanlar!

Süper Lig'degalibiyeti unutan iki takımın maçında yine kazanan çıkmadı. Son 9 maçında 3 puan göremeyen Konyaspor, evinde ağırladığı son 8 maçında da galip gelemeyen Giresun karşısında özellikle ilk yarıda etkisiz kalırken ikinci yarıda ise daha etkiliydi. %88 isabetli pas ile oynayıp %65'lik topa sahip olma istatistiği ile maçı tamamlasa da ev sahibi ekip yine galibiyete uzanamadı.Konyaspor'un başına 5 hafta önce geçen Aleksandar Stanojevic, 4 yenilgi sonrasında ilk kez puanla tanışmayı başardı. Ancak Sırp çalıştırıcı yine gol sevinci yaşayamadı.Konyaspor, Giresun'a karşı gol yemeden yoluna devam etti.Giresunspor ise ligdeki son 12 maçından sadece 1 galibiyet çıkarabildi. Teknik direktör İlhan Palut'un yerine göreve getirilen Sırp çalıştırıcı Aleksandar Stanojevic ise tarihi tersten yazdı.Stanojevic ayrıca ilk 5 karşılaşmada gol sevinci yaşayamayan Süper Lig'deki ilk yabancı teknik adam oldu.