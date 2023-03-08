Fenerbahçe’nin Sevilla maçı kamp kadrosu belli oldu! 4 eksik...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Uefa Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İspanya La Liga ekibi Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonundan François Letexier yönetecek. Letexier'nin yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak.
Zorlu mücadele öncesi Fenerbahhçe'nin kamp kadrosu açıklandı.
Açıklanan kadroda şu isimlere yer verildi:
"Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Taşkıran, Attila Szalai, Samet Akaydın, Serdar Aziz, Osayi Samuel, Willian Arao, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Zajc, Lincoln Henrique, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Michy Batshuayi, Enner Valencia, Pedro, Joshua King,
KADRODA 4 EKSİK
Fenerbahçe'de zorlu mücadele öncesi kadroda; Luan Peres, Alioski, Serdar Dursun ve Gustavo Henrique yer almadı.