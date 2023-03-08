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Giriş Tarihi: 8.3.2023 07:50

Son dakika haberi: Galatasaray'da lüks hayat! Okan Buruk'un eli rahatladı...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika haberi: Galatasaray’da lüks hayat! Okan Buruk’un eli rahatladı...

Son dakika Galatasaray haberi: A Milli Takım’dan Kaan Ayhan, Kanada ile Katar Dünya Kupası’na giden Adekugbe ve İtalyan yıldız Zaniolo transferleriyle teknik patron Okan Buruk’un eli iyice rahatladı.

Lüks hayat!Ara transfer döneminde Kaan Ayhan, Zaniolo ve Sam Adekugbe takviyelerini yapan Galatasaray, alternatifi bol bir kadroya kavuştu. Teknik direktör Okan Buruk, Adekugbe ve Zaniolo'yu ideal 11'e monte etmenin hazırlıklarına başladı. 28 yaşındaki Adekugbe, Hatayspor'dan geldiği için 8+1 kuralına uyuyor ve sol bek tercihinde hocası Buruk'un elini güçlendiriyor. 60 dakika sahada kaldığı iki hazırlık maçında 2 gol-1 asistle oynayan Zaniolo'nun, İcardi ve Mertens'le birlikte sergileyeceği performans merak ediliyor.

15 FARKLI GOLCÜ!

Lig ve kupada 16 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, çifte kupalı şampiyonluğa konsantre oldu. İki kulvarda yarışacak kadro derinliğine sahip olan sarı-kırmızılı takımda, her oyuncunun alternatifi bulunuyor. Bu sezon 15 farklı futbolcu gol atarken, golü olmayan 4 oyuncu asist yaparak skora etki etti. Bundan sonraki haftalarda hem lig hem de Ziraat Türkiye Kupası için yoğun bir fikstüre başlayacak olan Aslan'da kadro derinliği kıskanılacak noktaya geldi.

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Son dakika haberi: Galatasaray'da lüks hayat! Okan Buruk'un eli rahatladı...
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