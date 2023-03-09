Felipe Melo yine manşetlerde! Flamengo - Fluminense derbisine damga vurdu

Dünyanın sayılı derbilerinden biri olarak gösterilen Flamengo - Fluminense maçına, Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'nun kavgası damga vurdu.

Brezilya'nın en büyük derbisi olarak gösterilen karşılaşmada Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Flamengo ile Fluminense Guanabara Kupası finalinde karşı karşıya geldi.

Flamengo, 19. dakikada Everton Soares'in attığı golle ilk 45 dakikayı 1-0 önde kapattı.



İkinci yarıda ise konuk ekip mücafdeleye ağırlığını koydu. 53. dakikada German Cano'nun attığı golle skora denge geldi.

85. dakikada ise Gabriel Cordeiro Pirani'nin attığı golle Fluminense mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Mücadelenin son anlarında iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Çıkan kavgaya ise, Fluminense'den Felipe Melo da dahil oldu. Flamengolu Gerson'un yere düşen Giovanni'ye tekme atmasının ardından Melo büyük tepki gösterdi. Bu andan itibaren iki takım oyuncuları arasında büyük bir kavga çıktı.

Felipe Melo, rakip oyuncularla girdiği bu kavganın ardından kırmızı kartla cezalandırıldı. Saha kenarına doğru yönelen Melo, Flamengolu taraftarlarla da tartıştı.

Felipe Melo uzun süre sahadan çıkmamakta direndi. VAR kontorlünün ardından kırmızı kart kararı geçerli sayıldı. Bir süre daha sahada hakemle tartışan tecrübeli oyuncu takım arkadaşları tarafından zor sakinleştirildi.

Öte yandan Flamengo Teknik Direktörü Vitor Pereira, Brezilya ekibiyle çıktığı dört final maçından da boynu bükük ayrıldı. Portekizli çalıştırıcı, Brezilya'da eleştirilen odağında yer alıyor.

