Son dakika Fenerbahçe haberi: Sevilla için en büyük tehdit Jorge Jesus!

Artık maça saatler kaldı, nefesler tutuldu, heyecan tavan yaptı. Fenerbahçe, Sevilla deplesmanından iyi bir sonuçla dönerek hem futbolseverleri hem de Türkiye'yi sevindirmek istiyor. Bu önemli maç öncesi Marca Gazetesi'nin Sevilla muhabiri Juan Castro ile kritik karşılaşmayı konuştuk. İşte o satırlar:
"TARİHİ BİR KRİZİN İÇİNDELER AMA…"
"Sevilla büyük ve tarihi bir kriz içinde. İlk defa küme düşebilirler. Bu gerçekten takım, taraftarlar ve oyuncular için büyük bir hüsran. Sevilla için bu sene her maç zor. Takımın en büyük rakibi kesinlikle kendisi. Jorge Jesus, büyük bir tecrübe... Onu yakından tanıyoruz. Jesus herhangi bir takım için büyük bir tehdit. Flamengo ve Portekiz Ligi'nde 2 defa şampiyonluk yaşadı. Bence Jorge Jesus'un varlığı Sevilla adına çok kötü oldu. Rakip takım analizleri konusunda bir dâhi."
"İSTANBUL ATMOSFERİ ÇOK ETKİLEYİCİ"
"Tabi ki İstanbul atmosferi de çok etkileyici. İlk maçta Fenerbahçe deplasmanda gol bulabilirse bence bu durumda Sevilla endişelenir ve Fenerbahçe bunu değerlendirir. Binlerce kişi arasında Fenerbahçe, İstanbul'da avantajlı taraf olacak. Küçük ihtimalle Sevilla tecrübesinden dolayı daha favori. UEFA ve Avrupa Ligi'ni 6 kez kazanmayı başardılar. Bu yüzden bu kötü durumda bile onlar Avrupa kupalarına konsantre olacaklar."
GÜRCAN BİLGİÇ: GENÇLERİN VİZYONU, F.BAHÇE'NİN EN BÜYÜK SİLAHI OLACAK
Herkes Sevilla'nın ligde geçirdiği kötü günlere bakıp, turu çantada keklik görüyor, yanılıyorlar. Usta ve tecrübeli oyunculara sahip, kupa kültürü olan bir takım ve seyirciye karşı oynayacak F.Bahçe… Jesus'un "Taktik olarak iyi olmalıyız" cümlesinin altını çizmesi de bu yüzden. Biliyor ne ile karşılaşacağını. Son PSV maçlarına baktığımızda Sevilla, rakip ceza alanına rahatlıkla giriyor. Ancak rakibe de bu fırsatı veriyor. Kazandığı ve kaybettiği iki maç da dengede geçti. Bu noktada F.Bahçe'nin grup klasiğinde yaptığı gibi, "Rakip fark etmez, ben kendi oyunumu oynarım" argümanı, bu maçta çalışmaz. Jesus, bütün büyük maçları "üçlü savunma" ile oynadı, muhtemelen yine öyle yapacak. Arda Güler'in maçı, bu değil. Rakip eksik kalır, F.Bahçe oyun üstünlüğü sağlar, işte o durumda Arda'nın dakikaları başlar. Bu maçların kazanma noktasında 'tecrübe' çok önemli. O yüzden Sevilla favori. F.Bahçeli oyuncular turun, kendi futbol kariyerlerindeki öneminin de farkında. Transfer piyasasının terazisi bu maçlardaki performanslar ile çalışır. Yani; vitrine çıkıyorlar. Rakibin formsuzluğu kadar, gençlerin vizyonu F.Bahçe'nin silahı olacaktır.
'FAVORİ %51 SEVİLLA'
"Ligde küme düşmemeye konsantre olacakları gibi Avrupa sahnesine de öyle. Bence favori takım yüzde 51 Sevilla. Fenerbahçe'nin etkili oyuncuları var. Valencia'nın çok formda olduğunu biliyoruz. Batshuayi ve Ferdi gibi yetenekli isimleri var. Sevilla önlem almazsa henüz ilk maçtan tehlike yaşayacaklardır.''