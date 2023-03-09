Son dakika Fenerbahçe haberi: Sevilla için en büyük tehdit Jorge Jesus!





GÜRCAN BİLGİÇ: GENÇLERİN VİZYONU, F.BAHÇE'NİN EN BÜYÜK SİLAHI OLACAK

Herkes Sevilla'nın ligde geçirdiği kötü günlere bakıp, turu çantada keklik görüyor, yanılıyorlar. Usta ve tecrübeli oyunculara sahip, kupa kültürü olan bir takım ve seyirciye karşı oynayacak F.Bahçe… Jesus'un "Taktik olarak iyi olmalıyız" cümlesinin altını çizmesi de bu yüzden. Biliyor ne ile karşılaşacağını. Son PSV maçlarına baktığımızda Sevilla, rakip ceza alanına rahatlıkla giriyor. Ancak rakibe de bu fırsatı veriyor. Kazandığı ve kaybettiği iki maç da dengede geçti. Bu noktada F.Bahçe'nin grup klasiğinde yaptığı gibi, "Rakip fark etmez, ben kendi oyunumu oynarım" argümanı, bu maçta çalışmaz. Jesus, bütün büyük maçları "üçlü savunma" ile oynadı, muhtemelen yine öyle yapacak. Arda Güler'in maçı, bu değil. Rakip eksik kalır, F.Bahçe oyun üstünlüğü sağlar, işte o durumda Arda'nın dakikaları başlar. Bu maçların kazanma noktasında 'tecrübe' çok önemli. O yüzden Sevilla favori. F.Bahçeli oyuncular turun, kendi futbol kariyerlerindeki öneminin de farkında. Transfer piyasasının terazisi bu maçlardaki performanslar ile çalışır. Yani; vitrine çıkıyorlar. Rakibin formsuzluğu kadar, gençlerin vizyonu F.Bahçe'nin silahı olacaktır.