Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da laf yok icraat var! İşte hayata geçirilen projeler...
Giriş Tarihi: 10.3.2023 11:10 Son Güncelleme: 10.3.2023 11:11

Galatasaray'da laf yok icraat var! İşte hayata geçirilen projeler...

Galatasaray’da laf yok icraat var! İşte hayata geçirilen projeler...

Galatasaray'da mali dengeler bozulmadan yıldızlarla dolu kadro kuruldu. Bu sezon yaptığı transferlerle adından söz ettiren sarı-kırmızılı camia, birçok projeyi de hayata geçirerek mali kaynak yaratmayı başardı. İşte o projeler...

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı konumuna gelen lider Galatasaray, yaptığı transferlerle dikkat çekerken, diğer yandan mali kaynaklar da yaratılmaya devam ediyor. G.Saray yönetimi birçok projeyi hayata geçirmeyi başardı.

'VİCTOR NELSSON SEVİLLA'YA GİDEBİLİR'

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un ekibinde yer alan Ismael Garcia Gomez, İspanyol basınına konuştu. Aslan'dan Marcao'yu transfer eden Sevilla'nın Victor Nelsson'a da talip olmasını yorumlayan Gomez, "Victor, Galatasaray için önemli bir oyuncu. Dünya Kupası'na gitti ve Danimarka ile maça çıktı. Genç, gelişmeye açık bir oyuncu. Büyük liglerden takımların onu takip etmesi mantıklı. Sevilla'ya gidebilir, rahat oynar" dedi. İspanyol antrenör ayrıca Galatasaray ile çalışmanın kendisi için bir onur olduğunu söyledi.

YUSUF DEMİR'İN B PLANI AVRUPA

Yeni transferler içinde katkı veremeyen tek isim olan Yusuf Demir, Süper Lig'den gelen kiralama tekliflerini kabul etmedi. Bu sezonu Galatasaray'da tamamlayacak Yusuf'un sarı-kırmızılı kulüpteki geleceği yaz kampında belli olacak. 19 yaşındaki gurbetçi yetenek, düzenli oynama şansı bulamazsa Avrupa'da ilk 11'de forma giyeceği bir takıma kiralık gidecek.

G.SARAY'DA AZ LAF ÇOK İŞ

Galatasaray 16 maçlık galibiyet serisiyle iki kupada şampiyonluk yürüyüşünü sürdürürken saha dışında da hayata geçirdiği projelerle işleri yoluna koydu.

25 Mart'taki Mali Kongre öncesi camiada birlik- beraberlik sağlandı, futbol takımının Florya'dan taşınacağı Kemerburgaz Tesisleri için geri sayım başladı. İşte Dursun Özbek başkanlığındaki yönetimin yaptıkları:



1- Futbol takımı, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'a emanet edildi, yıldızlarla dolu bu kadro en uygun ekonomik koşullarda kuruldu. Başarıya koştu...

2- Galatasaray Adası tekrar hizmete açıldı.

3- Mecidıyeköy'deki bina, Leo Residences projesine çevrildi ve 134 dairenin satışından yaklaşık 1.2 milyar TL gelir elde edildi.

4- Florya'da Galatasaray'a ait olmayan 40 dönümlük arsa 1 milyar 100 milyon TL'ye alındı. Florya projesi, kulübün borçlarını sıfırlayacak.

5- Yakın zamanda Kemerburgaz'a temel atma töreni gerçekleştirilecek. Futbol takımı en geç eylül ayında yeni tesisine taşınacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Etin kilosu 150 TL’ye düşecek
SON DAKİKA: İYİ Parti'de HDP tiyatrosu! Kılıçdaroğlu kimin adına görüşmeye gidecek?
SON DAKİKA: Saadet Partisi'nde 6'lı masa depremi!
Kamuya olan borçlara yapılandırma: TBMM'de kabul edildi! İşte düzenlemenin detayları
Sosyal medya bu paylaşımla çalkalanıyor! Devrim Özkan Torreira'nın evinden paylaşım yaptı...
CHP ve İYİ Parti'nin "HDP ile görüşme" krizinde yeni perde! Faik Öztrak, Kürşad Zorlu'yu yalanladı
Firari FETÖ'cü Burak Çopur: Altılı masayı biz kurduk, HDP ve İYİ Parti'yi normalleştireceğiz
Son dakika haberi: Jorge Jesus'tan maç sonu flaş açıklamalar! Arda Güler sorusuna ilginç yanıt...
Dışarıdan fay üretmek
İYİ Parti masadan kalktı mı kaldırıldı mı? Ali Babacan'dan Meral Akşener'e cevap!
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da laf yok icraat var! İşte hayata geçirilen projeler...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA