Galatasaray’da laf yok icraat var! İşte hayata geçirilen projeler...

'VİCTOR NELSSON SEVİLLA'YA GİDEBİLİR'

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un ekibinde yer alan Ismael Garcia Gomez, İspanyol basınına konuştu. Aslan'dan Marcao'yu transfer eden Sevilla'nın Victor Nelsson'a da talip olmasını yorumlayan Gomez, "Victor, Galatasaray için önemli bir oyuncu. Dünya Kupası'na gitti ve Danimarka ile maça çıktı. Genç, gelişmeye açık bir oyuncu. Büyük liglerden takımların onu takip etmesi mantıklı. Sevilla'ya gidebilir, rahat oynar" dedi. İspanyol antrenör ayrıca Galatasaray ile çalışmanın kendisi için bir onur olduğunu söyledi.