Kayserispor’dan Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi’ye tepki

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, futbolcu Onur Bulut'un Beşiktaş'a transferi sonrası iki camia arasında yaşanan gerginlik hakkında Çebi'nin, sarı-kırmızılı kulüp ile yöneticileriyle ilgili sözlerinin şaşkınlıkla ve hayretle karşılandığı belirtildi.

Kayserispor'un hukukun üstünlüğünü bilen bir kulüp olduğu vurgulanan açıklamada, "Çebi'nin açıklamalarından, Onur Bulut'un transferi konusunda kulübümüzün Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) hukuk kurullarına yapmış olduğu müracaattan haberi olmadığını ya da bu konuda kendisinin bilgilendirilmediğini anlıyoruz. Kayserispor, hukukun üstünlüğünü bilen ve buna uygun olarak hakkını yetkili merciler önünde arayan bir kulüptür. Bu itibarla Kayserispor Kulübü, ne Ahmet Nur Çebi'nin ne de başka birinin rehberliğine ve yol göstermesine ihtiyaç duymamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Onur Bulut transferiyle ilgili şu görüşler paylaşıldı:

"Ahmet Nur Çebi'nin açıklamasında, Onur Bulut'un transfer sürecine ilişkin sarf etmiş olduğu düşüncelerini sığ, tek taraflı bilgiye dayalı ve düzeysiz bulduğumuzu da açıklamak isteriz. Bu çerçevede Sayın Çebi'ye, Beşiktaş Kulübünün Onur Bulut için kulübümüze göndermiş olduğu transfer sözleşmesi taslağını bir kere daha okumasını tavsiye ediyoruz. Ahmet Nur Çebi, söz konusu taslağı okuduğunda, taslağı gönderenlerin, Sayın Çebi'nin ifade ettiğinden farklı ve temkinli bir anlayış içinde olduğunu, kendisinin 'kağıt parçası' olarak ifade ettiği sözleşmeye daha farklı bir anlam yüklediklerini görecek, anlayacaktır. Sayın Çebi, Beşiktaş Kulübü tarafından kulübümüze elektronik posta yoluyla gönderilen sözleşme taslağına vermiş olduğumuz cevap üzerine, temsil ettiğiniz makama uygun hareket ederek yönetimimizle doğrudan iletişime geçmiş olsaydınız, bu hem Beşiktaş Kulübünün değerlerine hem de Türk futbolunun ortak menfaatlerine uygun olacaktı. Siz bunu yapmadınız. Siz, Kayserispor yönetimi ile muhatap olmadınız. Siz, spor ahlakını, bir transferin şehvetine tercih ettiniz. Siz, 'Ben yaptım, oldu' diye hareket ederek Beşiktaş Kulübünü hukuki sorumluluk altına soktunuz. Haksız ve seviyesiz açıklamalarınız da olası şahsi sorumluluğunuzun sonuçlarından duyduğunuz endişeden kaynaklanmaktadır."

"KAYSERİSPOR KULÜBÜ DE CAMİASI DA BÜYÜKTÜR"

Kayserispor'un dostluğa önem veren bir kulüp olduğu belirtilirken, "Geçmişten beri hep dostluğu şiar edinmiş Kayserispor yönetimine yönelik sarf etmiş olduğu, 'Gereksiz yere gevezelik etmesinler, kendilerine çeki düzen versinler.' şeklindeki seviyesiz sözleri kendisine yakışsa bile Beşiktaş Kulübüne ve camiasının vakarına uygun olmadığını ve yakışık almadığını da belirtmek isteriz. Bilesiniz ki bu tür kabadayıvari açıklamalar, yapanı kim olursa olsun, bizleri korkutamaz, inandığımızı söylemekten de yapmaktan da alıkoymayacaktır." görüşlerine yer verildi.

"Ahmet Nur Çebi bilmelidir ki Kayserispor Kulübü de camiası da büyüktür." denilen açıklama, "Sayın Çebi'nin yapmış olduğu talihsiz açıklamayı da kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Başkan olarak merhum Süleyman Seba'nın bırakmış olduğu mirasa yakışıp yakışmadığının muhasebesini yapmasını kendisine tavsiye ediyoruz. Ülkemiz yaşamış olduğu büyük felaketin yaralarını sarmak için tüm kurum ve fertleriyle seferber olup mücadele ederken, bu talihsiz açıklamaya cevap vermek zorunda kaldığımız için kamuoyundan özür dileriz." ifadeleriyle tamamlandı.