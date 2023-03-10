Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Marcus Rashford bu sezon durdurulamıyor! Kariyerinin en iyi dönemi...
Giriş Tarihi: 10.3.2023 11:08

Marcus Rashford bu sezon durdurulamıyor! Kariyerinin en iyi dönemi...

İHA
Marcus Rashford bu sezon durdurulamıyor! Kariyerinin en iyi dönemi...

Manchester United’ın UEFA Avrupa Ligi Son 16 turunda Real Betis ile karşılaştığı mücadelede ilk golü atan Marcus Rashford, bu golle birlikte bu sezon İngiliz ekibinde 25. gollünü kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 mücadelesinde Premier Lig ekibi Manchester United, İngiltere'de oynanan maçta İspanyol temsilcisi Real Betis karşısında 4-1'lik skorla kazanarak, çeyrek final öncesi önemli bir avantaj elde etti. Müsabakanın 6. dakikasında takımını 1-0 önce geçiren golü atan Marcus Rashford, alt yapısında yetiştiği kulüpte en verimli sezonunu yaşıyor.

25 yaşındaki İngiliz futbolcu, kırmızı-beyazlı formayla UEFA Avrupa Ligi'nde attığı 12 golün 5'ini bu sezon atmayı başardı. Rashford, bu sezon 7 yıldır formasını giydiği Manchester United'la çıktığı 41 maçta 25. golünü kaydederken, 9 da asist üretmeyi başardı.

Weghorst'un, United formasıyla Avrupa'daki ilk golü

Öte yandan 2022-2023 sezonunun ilk yarısını Beşiktaş'ta geçiren ve ara transfer döneminde Manchester United'ın yolunu tutan Wout Weghorst ise Real Betis karşısında takımının 4. golünü atan isim oldu. Hollandalı futbolcu, kırmızı formayla Avrupa Kupaları'nda ilk golünü de atmayı başardı. Weghorst, United'la çıktığı 15 maçta 2 gol, 1 asisti üretti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Etin kilosu 150 TL’ye düşecek
SON DAKİKA: İYİ Parti'de HDP tiyatrosu! Kılıçdaroğlu kimin adına görüşmeye gidecek?
SON DAKİKA: Saadet Partisi'nde 6'lı masa depremi!
Kamuya olan borçlara yapılandırma: TBMM'de kabul edildi! İşte düzenlemenin detayları
CHP ve İYİ Parti'nin "HDP ile görüşme" krizinde yeni perde! Faik Öztrak, Kürşad Zorlu'yu yalanladı
Sosyal medya bu paylaşımla çalkalanıyor! Devrim Özkan Torreira'nın evinden paylaşım yaptı...
Firari FETÖ'cü Burak Çopur: Altılı masayı biz kurduk, HDP ve İYİ Parti'yi normalleştireceğiz
İYİ Parti masadan kalktı mı kaldırıldı mı? Ali Babacan'dan Meral Akşener'e cevap!
Son dakika haberi: Jorge Jesus'tan maç sonu flaş açıklamalar! Arda Güler sorusuna ilginç yanıt...
Son dakika: Adıyaman Sincik'te korkutan deprem
ARKADAŞINA GÖNDER
Marcus Rashford bu sezon durdurulamıyor! Kariyerinin en iyi dönemi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA