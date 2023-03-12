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Giriş Tarihi: 12.3.2023 10:37

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Başakşehir maçı öncesi Rachid Ghezzal kararı!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta Şenol Güneş’ten Başakşehir maçı öncesi Rachid Ghezzal kararı!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş, Redmond’la dönüşümlü olarak as takımda denediği yıldız futbolcu Rachid Ghezzal'ın fiziksel açıdan tam hazır olmadığına karar verdi.

Beşiktaş'ta tüm gözler Rachid Ghezzal'a çevrilmiş durumda. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sezonun büyük bölümünde takımdan ayrı kalan Cezayirli kanat oyuncusu, Antalyaspor maçıyla 11'e dönüş yapacaktı. Ancak ısınırken kasığında ağrı hissedince kadro dışı kaldı. Bir sonraki Ankaragücü maçında da görev yapamadı. Bu hafta başından itibaren takımla çalışmalara başlayan tecrübeli futbolcu, tamamen iyileşti.

HAMLE OYUNCUSU OLACAK

Teknik direktör Şenol Güneş, takımın hücum gücünü artırmak adına bir an önce faydalanmak istediği Rachid Ghezzal'ı hafta içinde gerçekleştirilen antrenmanlarda Nathan Redmond ile dönüşümlü bir şekilde as takımda denedi. Yaptığı değerlendirme sonrasında talebesinin sadece 45 dakikayı kaldırabilecek fizik gücüne sahip olduğuna karar verdi. Deneyimli çalıştırıcı, 30 yaşındaki tecrübeli ismi, Medipol Başakşehir karşılaşmasının ikinci yarısında sahaya sürüp, kendisinden maksimum verim almayı planlıyor.

BİR GÖRÜŞ

ALİ GÜLTİKEN: BEŞİKTAŞ'IN OYUN AKLI

Ghezzal'ın varlığı ile yokluğu arasında Beşiktaş çok büyük bir güç kaybı yaşıyor. Ghezzal, yalnızca oynayan değil, oynatan da bir futbolcu. Bugün Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'la beraber sahada olacak bir Ghezzal bu oyuncuları da muhakkak daha etkili hale getirecektir. Alexandru Maxim'in takıma katılmasıyla beraber bu dörtlü yan yana oynayabilirse Beşiktaş muazzam bir hücum gücüne sahip olacaktır. Beşiktaş'ın sahada bir oyun aklına ihtiyacı var. Bunun en önemli ismi de Ghezzal gibi gözüküyor.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Başakşehir maçı öncesi Rachid Ghezzal kararı!
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