Dünyayı salladı!

İtalyan yıldız ilk maçından gönülleri fethetti, herkese ‘psikolojik’ bir yanıt verdi. Roma'da Jose Mourinho ve taraftarla arası açılan Nicolo Zaniolo, G.Saray'da kendini buldu. Kasımpaşa maçında ağları sarsan 23'lük futbolcu, tüm dünyada manşetlere çıkıp milli takımına da yeniden göz kırptı
Galatasaray'ın ara transfer döneminde 15 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı takımdaki ilk resmi maçında ağları sarstı. Kasımpaşa karşısında takımına galibiyet golünü getiren İtalyan futbolcu, dünya basınında gündem oldu.
İTALYA La Gazzettadello Sport: "11dakika sürdü. NicoloZaniolo'nun İstanbul'daGalatasarayile mutluluk hikâyesibu. Zaniolo için gerçek biryeniden başlangıç oldu. Savrukçocuk, geri dönmüş olabilir. Ona bir şans daha vermek için en uygun anda." Corriere dello Sport: "Roma'nın eski oyuncusu, Süper Lig'deki ilk maçında hemen belirleyici oldu." Sport Mediaset: "Zaniolo, G.Saray için sonucu belirledi." Sky İtalia: "Nicolo Zaniolo, Galatasaray formasıyla ilk lig maçında Kasımpaşa'ya karşıgalibiyet golünü atarak rüya gibibir ilk maç oynadı."
PORTEKİZ
A Bola: "Zaniolo, ilk resmi maçında Kasımpaşa'ya karşı 57. dakikada skoru belirleyen golü atarak takımına 1-0'lık galibiyeti getirdi."
BREZİLYA
Trivela: "Kasımpaşa'ya karşı 1-0'lık galibiyeti getiren isim Galatasaray'ın yenitransferi Nicolo Zaniolooldu."
HOLLANDA VOETBAL: "Maça yedek kulübesinde başlayan Nicolo Zaniolo, galibiyeti getiren isim oldu. Eski Vitesseli MilotRashica'nın pasındatereddüt etmedi ve Zaniolo'nun golü maçtaki tek gol oldu."
HIRVATİSTAN
Index: "Nicolo Zaniolo, Roma taraftarlarının gözdesiydi ve Francesco Totti'nin yerini alacaktı. Süreç, şaşırtıcı birşekilde 15 milyon Euro'yaTürk devi G.Saray'a gitmesiylesona erdi. Yeni kulübü için galibiyeti getiren golü attı."
YUNANISTAN SPORTFM: "İlk resmi maçını ve ilk golünü çok güçlü duygularla yaşadı. Maçın bitimindenhemen sonra bayraklasahayı turladı."
BONUSU HAK ETTİ!
Nicolo Zaniolo, Galatasaray formasıyla ilk resmi maçına çıktı ve sözleşmesindeki özel madde devreye girmiş oldu. Roma'dan 15 milyon Euro bonservisbedeli karşılığında satın alınan 23yaşındaki oyuncu için 1.5 milyon Eurobonus ödenecek. 12 Mart doğumlu babasına golüyle hediyesini veren Zaniolo, Konya deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkacak. Teknik direktör Okan Buruk, hafta içinde antrenmanlarda yıldız oyuncu ile özel olarak ilgilenecek.
AYNI 10'UN GİBİ...
Attığı golle taraftara 'merhaba' diyen Zaniolo, İtalyan efsanesi Del Piero'ya da selam yolladı. Juventus ve İtalya'nın unutulmaz 10 numarasının sevincinin aynısını yapan Zaniolo, ülkesine mesaj yolladı.
SAHADA COŞTUBABASI İLE KUTLADI
Nicolo sahada coşarken ailesi de bu mutluluğu doyasıya yaşadı. Roma'da geçirdiği zor günlerin ardından G.Saray'a gelen 23 yaşındaki oyuncu, golünü de ailesi ile kutladı. Maç sonrasında kız kardeşi Benedetta, "Sendünyaları hak ediyorsun.Her zaman yanında olacağız.Seni çok seviyoruz" paylaşımı yaptı. Takımını öne geçirdikten sonra tribündeki babasına koşan İtalyan yıldız, karşılaşma sonrasında da babasının doğum gününü İstanbul'un ünlü bir restoranında kutladı.
KONYA'DA FORMA KAAN AYHAN'DA
Kasımpaşa maçında sarı kart gören Victor Nelsson, Konya deplasmanında cezalı duruma düştü. Ara transferdegelen Kaan Ayhan'a şans doğdu.Konya'da savunma göbeğini Kaan-Abdülkerim ikilisi oluşturacak. Hafta içi antrenmanlarda Nelsson yedek takımla çalışacak ve Kaan'ın, Abdülkerim'le uyum yakalaması sağlanacak.
PRİM YOK, İZİN VAR
Süper Lig'de galibiyet serisini 14 maça çıkaran Galatasaray'da oyunculara bir gün izin verildi. Sarı-kırmızılı takım, bugün Florya'da toplanıp Konyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak. Kasımpaşa galibiyetine özel primverilmezken, Konya deplasmanıiçin prim söz konusu.