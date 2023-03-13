Dünyayı salladı!

Galatasaray'ın ara transfer döneminde 15 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı takımdaki ilk resmi maçında ağları sarstı. Kasımpaşa karşısında takımına galibiyet golünü getiren İtalyan futbolcu, dünya basınında gündem oldu."11dakika sürdü. NicoloZaniolo'nun İstanbul'daGalatasarayile mutluluk hikâyesibu.Ona bir şans daha vermek için en uygun anda.""Roma'nın eski oyuncusu, Süper Lig'deki ilk maçında hemen belirleyici oldu.""Zaniolo, G.Saray için sonucu belirledi.""Nicolo Zaniolo, Galatasaray formasıyla ilk lig maçında"Zaniolo, ilk resmi maçında Kasımpaşa'ya karşı 57. dakikada skoru belirleyen golü atarak takımınagalibiyeti getirdi.""Kasımpaşa'ya karşı 1-0'lık galibiyeti getiren isim"Maça yedek kulübesinde başlayan Nicolo Zaniolo, galibiyeti getiren isim oldu.ve Zaniolo'nun golü maçtaki tek gol oldu.""Nicolo Zaniolo, Roma taraftarlarının gözdesiydi ve Francesco Totti'nin yerini alacaktı.Yeni kulübü için galibiyeti getiren golü attı.""İlk resmi maçını ve ilk golünü çok güçlü duygularla yaşadı.Nicolo Zaniolo, Galatasaray formasıyla ilk resmi maçına çıktı ve sözleşmesindeki özel madde devreye girmiş oldu.12 Mart doğumlu babasına golüyle hediyesini veren Zaniolo, Konya deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkacak. Teknik direktör Okan Buruk, hafta içinde antrenmanlarda yıldız oyuncu ile özel olarak ilgilenecek.Attığı golle taraftara 'merhaba' diyen Zaniolo, İtalyan efsanesi Del Piero'ya da selam yolladı. Juventus ve İtalya'nın unutulmaz 10 numarasının sevincinin aynısını yapan Zaniolo, ülkesine mesaj yolladı.Nicolo sahada coşarken ailesi de bu mutluluğu doyasıya yaşadı. Roma'da geçirdiği zor günlerin ardından G.Saray'a gelen 23 yaşındaki oyuncu, golünü de ailesi ile kutladı. Maç sonrasında kız kardeşi Benedetta,paylaşımı yaptı. Takımını öne geçirdikten sonra tribündeki babasına koşan İtalyan yıldız, karşılaşma sonrasında da babasının doğum gününü İstanbul'un ünlü bir restoranında kutladı.Kasımpaşa maçında sarı kart gören Victor Nelsson, Konya deplasmanında cezalı duruma düştü.Hafta içi antrenmanlarda Nelsson yedek takımla çalışacak ve Kaan'ın, Abdülkerim'le uyum yakalaması sağlanacak.Süper Lig'de galibiyet serisini 14 maça çıkaran Galatasaray'da oyunculara bir gün izin verildi. Sarı-kırmızılı takım, bugün Florya'da toplanıp Konyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak.