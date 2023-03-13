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Giriş Tarihi: 13.3.2023 12:14

Luciano Spalletti'den Kim Min Jae'ye övgü! "Dünyanın en İyi stoperi"

Luciano Spalletti’den Kim Min Jae’ye övgü! Dünyanın en İyi stoperi

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli teknik direktörü Luciano Spaletti, Fenerbahçeli eski oyuncu Kim Min Jae'ye övgüler yağdırdı. Spaletti, "Kim Min-Jae her maç en az 20 tane inanılmaz işler yapıyor. Bence o şu anda dünyanın en iyi stoperi. Top ayağındayken koşmaya başladığında, topu 5 saniye içerisinde rakip ceza sahasına sokabiliyor" ifadelerini kullandı.

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Fenerbahçeli eski oyuncu Kim Min-Jae'nin dünyanın en iyi stoperi olduğunu söyledi. İşte detaylar...

"KİM MİN-JAE DÜNYANIN EN İYİ STOPERİ"
Spalletti, "Kim Min-Jae her maç en az 20 tane inanılmaz işler yapıyor. Bence o şu anda dünyanın en iyi stoperi. Top ayağındayken koşmaya başladığında, topu 5 saniye içerisinde rakip ceza sahasına sokabiliyor" dedi.

"FİZİKSEL YETERLİLİĞİ ÇOK ÜST SEVİYEDE"
Açıklamalarına devam eden Spalletti, "Ona anlattıklarınızı iyi dinleyerek maça çıkar. Fiziksel yeterliliği çok üst seviyede" şeklinde konuştu. (ajansspor)

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Luciano Spalletti'den Kim Min Jae'ye övgü! "Dünyanın en İyi stoperi"
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