Luciano Spalletti'den Kim Min Jae'ye övgü! "Dünyanın en İyi stoperi"

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Fenerbahçeli eski oyuncu Kim Min-Jae'nin dünyanın en iyi stoperi olduğunu söyledi. İşte detaylar...
"KİM MİN-JAE DÜNYANIN EN İYİ STOPERİ"
Spalletti, "Kim Min-Jae her maç en az 20 tane inanılmaz işler yapıyor. Bence o şu anda dünyanın en iyi stoperi. Top ayağındayken koşmaya başladığında, topu 5 saniye içerisinde rakip ceza sahasına sokabiliyor" dedi.
"FİZİKSEL YETERLİLİĞİ ÇOK ÜST SEVİYEDE"
Açıklamalarına devam eden Spalletti, "Ona anlattıklarınızı iyi dinleyerek maça çıkar. Fiziksel yeterliliği çok üst seviyede" şeklinde konuştu. (ajansspor)