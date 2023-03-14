FIFA, 2026 Dünya Kupası’nın formatında yapılan değişikliği resmen duyurdu! Turnuvada 48 takım yer alacak...

2022'de Dünya Kupası sürpriz bir şekilde Aralık ayında oynanmıştı. FIFA daha fazla maç oynanması için daha fazla takımlı Dünya Kupası formatını daha önce onaylamıştı.

2026 Dünya Kupası ile ilgili bazı formatlarda değişiklikler yapıldı.

DÜNYANIN 1 NUMARALI FUTBOL ORGANİZASYONU

FIFA Başkanı Jules Rimet önderliğinde, 1928'de Amsterdam düzenlenen FIFA Kongresi'nde Dünya Kupası turnuvasının düzenlenmesine karar verildi ve ertesi yıl ilk Dünya Kupası Uruguay'ın ev sahipliğinde düzenlendi.

O günden bugün sadece İkinci Dünya Savaşı nedeniyle iptal edilen turnuvalar haricinde büyük bir kitleyi peşinden sürükleyen bir turnuva haline geldi. Futbol otoriterileri tarafından dünyanın bir numaralı futbol organizasyonu olarak anılıyor.

DÜNYA KUPASI FORMATINDA DEĞİŞİKLİK

2026 yılında Dünya Kupası, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ile ortaklaşa düzenleyecek. FIFA, turnuvada yapılacak format değişikliklerini resmen açıkladı.

12 GRUPTA 48 TAKIM

2026 Dünya Kupası'nda 16'sı Avrupa'dan olmak üzere 48 takım yer alacak. Bu takımlar dörtlü gruplar halinde 12 grupta mücadele edecek.

104 MAÇ OYNANACAK

Her grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi üçüncü olan sekiz takım son 32 takım arasına adını yazdıracak. 39 gün boyunca sürecek olan turnuvada 104 maç oynanacak. (Fanatik)