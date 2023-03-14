Samsun liderliği Eyüp’ten aldı

SPOR Toto 1. Lig'in 26. haftasında zirve alev aldı… Lider Eyüpspor, sahasında Altay'ı konuk etti. Eflatun-sarılılar, istatistiklere de yansıyan üstün oyununa rağmen İzmir takımının kalesini düşüremedi. Altay, 38 yaşındakiforveti Paixao'nun golüyle Eyüp'ü1-0 mağlup etti. İkinci sıradaki Samsunspor ise evinde Bandırmaspor'a gol olup yağdı: 5-0. Karadeniz ekibini zafere Ahmet Sagat (penaltı), Yunus Emre Çift, Fofana (2) ve Emre Demir taşıdı. Böylece Samsunspor, puanını51'e yükselterek 50 puanlı Eyüpspor'ugeçti ve liderliğe kuruldu.