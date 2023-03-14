Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Samsun liderliği Eyüp’ten aldı
Giriş Tarihi: 14.3.2023

Samsun liderliği Eyüp’ten aldı

Samsun liderliği Eyüp’ten aldı
SPOR Toto 1. Lig'in 26. haftasında zirve alev aldı… Lider Eyüpspor, sahasında Altay'ı konuk etti. Eflatun-sarılılar, istatistiklere de yansıyan üstün oyununa rağmen İzmir takımının kalesini düşüremedi. Altay, 38 yaşındaki forveti Paixao'nun golüyle Eyüp'ü 1-0 mağlup etti. İkinci sıradaki Samsunspor ise evinde Bandırmaspor'a gol olup yağdı: 5-0. Karadeniz ekibini zafere Ahmet Sagat (penaltı), Yunus Emre Çift, Fofana (2) ve Emre Demir taşıdı. Böylece Samsunspor, puanını 51'e yükselterek 50 puanlı Eyüpspor'u geçti ve liderliğe kuruldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

İstanbulluya kentsel dönüşüm kredisi: 0.69 oranla 2 yıl geri ödemesiz
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'dan yüz yüze eğitim duyurusu: Hazırlıklar tamamlandı
ABD bankacılık krizinin arkasında şaşkına çeviren gerçek: 'Kurtarıcı' dedikleri ismin bankası battı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
FETÖ’cü Tuna Bekleviç’ten Kılıçdaroğlu’na açık mektup! 'Türkiye'ye dönmek için hazırız' mesajı
Alanya'da akıl almaz vurgun 5 Milyon TL
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kılınışı Nasıldır
Son dakika: Ünlü oyuncu Haluk Bilginer'den üzen haber! Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı!
Altılı Koalisyon'un 'gizli' ortağı HDP'den PKK terör elebaşı Öcalan'a selam!
3 üniversite bitiren kişiyi "Ben Hızır'ım" diyerek dolandırdı! Görüntüler ortaya çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun liderliği Eyüp’ten aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA