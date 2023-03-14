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Giriş Tarihi: 14.3.2023 12:14

Samsunspor, ligde yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı

AA
Samsunspor, ligde yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı

Spor Toto 1. Lig'de yaptığı son 16 maçta yenilgi görmeyen Yılport Samsunspor, bu karşılaşmaların 11'inde sahadan galibiyetle ayrıldı.

Son olarak sahasında Beyçimento Bandırmaspor'u 5-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 16 maça çıkaran kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmalarda 11 galibiyet ve 5 beraberlik alarak 38 puan topladı.

Bu sezonki son yenilgisini 15 Ekim 2022'de deplasmanda Altınordu'ya karşı 2-1'lik skorla alan Karadeniz ekibi, 2 mağlubiyetle ligin en az kaybeden takımı konumunda bulunuyor.

Rakip filelere gönderdiği 45 golle ligin en fazla gol atan takımı olan Samsunspor, kalesinde ise 19 gol gördü. Samsunspor'da forvetler Gaetan Laura, Douglas Tangue ve Ahmet Sağat, takımlarının attığı gollerin 24'üne imza attı.

Ligde 25 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 yenilgi ile 51 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, bu hafta Eyüpspor'un yenilmesiyle liderliğe yükseldi.

Süper Lig'den 2011-2012 sezonu sonunda düşen Samsunspor, bu sezon 11 yıllık Süper Lig hasretine son vermek istiyor.

Yılport Samsunspor, ligin 27. haftasında 18 Mart Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

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Samsunspor, ligde yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı
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