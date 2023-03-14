Trabzonspor’da Marc Bartra gelişmesi! Ayrılık iddialarına yanıt verdi...

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da işler bu sezon istediği gibi gitmiyor. Şampiyonluk yarışından erken kopan bordo mavililerde önce teknik direktör Abdullah Avcı ardından başkan Ahmet Ağaoğlu istifa etti. Karadeniz temsilcisini bir ayrılık daha olabileceği iddia edildi.

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca, sezon başında Trabzonspor'a transfer olan Marc Bartra'nın takımdan ayrılmak istediğini yazdı. Habere göre tecrübeli stoper Avrupa'da kariyerine devam etmek istediği ifadeleri yer aldı.

32 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından iddiaları yalanladı. Bartra, "Trabzonspor'dan ayrılmak istediğime dair medyada paylaşılan bilgi tamamen yanlıştır." ifadelerini kullandı.

Marc Bartra bu sezon Trabzonspor'da 32 maçta forma giydi ve 3 gol attı.