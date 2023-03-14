Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'da Marc Bartra gelişmesi! Ayrılık iddialarına yanıt verdi...
Giriş Tarihi: 14.3.2023 10:05 Son Güncelleme: 14.3.2023 10:22

Trabzonspor'da Marc Bartra gelişmesi! Ayrılık iddialarına yanıt verdi...

Trabzonspor’da Marc Bartra gelişmesi! Ayrılık iddialarına yanıt verdi...

Trabzonspor'un İspanyol yıldızı Marc Bartra ayrılık iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Tecrübeli oyuncu iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da işler bu sezon istediği gibi gitmiyor. Şampiyonluk yarışından erken kopan bordo mavililerde önce teknik direktör Abdullah Avcı ardından başkan Ahmet Ağaoğlu istifa etti. Karadeniz temsilcisini bir ayrılık daha olabileceği iddia edildi.

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca, sezon başında Trabzonspor'a transfer olan Marc Bartra'nın takımdan ayrılmak istediğini yazdı. Habere göre tecrübeli stoper Avrupa'da kariyerine devam etmek istediği ifadeleri yer aldı.

32 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından iddiaları yalanladı. Bartra, "Trabzonspor'dan ayrılmak istediğime dair medyada paylaşılan bilgi tamamen yanlıştır." ifadelerini kullandı.

Marc Bartra bu sezon Trabzonspor'da 32 maçta forma giydi ve 3 gol attı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İstanbulluya kentsel dönüşüm kredisi: 0.69 oranla 2 yıl geri ödemesiz
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'dan yüz yüze eğitim duyurusu: Hazırlıklar tamamlandı
ABD bankacılık krizinin arkasında şaşkına çeviren gerçek: 'Kurtarıcı' dedikleri ismin bankası battı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Alanya'da akıl almaz vurgun 5 Milyon TL
HÜDA PAR ne değildir?
FETÖ’cü Tuna Bekleviç’ten Kılıçdaroğlu’na açık mektup! 'Türkiye'ye dönmek için hazırız' mesajı
Doktor baba-oğuldan örnek fedakarlık! Birbirleriyle konuşmayı unutup depremzedelerin yardımına koştular
Erdoğan, halkına verdiği bir sözü daha bugün yerine getiriyor
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kılınışı Nasıldır
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'da Marc Bartra gelişmesi! Ayrılık iddialarına yanıt verdi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA