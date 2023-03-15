Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gözlemciler Kadıköy’e tezgah açacak! Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc...
Giriş Tarihi: 15.3.2023 09:24 Son Güncelleme: 15.3.2023 09:35

Gözlemciler Kadıköy’e tezgah açacak! Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc...

SPOR SERVİSİ
Gözlemciler Kadıköy’e tezgah açacak! Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc...

Uefa Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Sevilla'yı konuk edecek. Zorlu mücadeleden turu atlayarak çıkmak isteyen Fenerbahçe'nin oyuncularını izlemeye birçok kulüp ve scoutları gelecek. Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Crespo gibi yıldızlar için takımlar duruma göre hamle yapacak.

Fenerbahçe, Sevilla ile Kadıköy'de oynayacağı maçta tur biletini kapmaya çalışırken bazı isimler vitrine çıkacak. Roma'nın yetkilileri, Miguel Crespo'yu ilk karşılaşmada olduğu gibi rövanşta da izleyecek.

PSG, Manchester City, Barcelona ve Arsenal gibi devlerin radarında olan Arda Güler'i de Sevilla mercek altına alacak. İspanyol ekibi, sahada tur ararken yetkilileri de tribünde 18 yaşındaki genç yeteneği takip edecek.

Sezon sonunda kontratı bitecek olan Miha Zajc için ise İtalyan ekipleri devrede. Serie A'dan Sampdoria, Bologna ve Monza yetkilileri statta olacak.

Öte yandan Fenerbahçe'den gerçekleştirdiği Eljif Elmas ve Kim Min-Jae transferlerinden memnun kalan ve son olarak Ferdi Kadıoğlu'na kanca atan Napoli, oyuncu için scoutlarını gönderecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Fuat Oktay duyurdu: Hane Başı Destek Ödemeleri depremzede ailelerin hesaplarına yatırıldı
Ali Babacan açık açık itiraf etti! Altılı Koalisyon Türkiye'ye kaos vadediyor
Balayında sır ölüm: Otel çalışanı yeni evli çifti feci halde buldu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA! Akdeniz açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem (AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi)
SON DAKİKA | HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan flaş açıklamalar: Sandalye hesabıyla hareket etmedik, etmeyeceğiz!
6'lı koalisyonda HDP'ye bakanlık formülü: Ankara kulisleri bunu konuşuyor
6’lı koalisyon da HÜDA PAR ile görüşmüş! İşte o kareler
İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'deprem' vizyonu: "Derece mi diyorlar şiddet mi diyorlar bilmiyorum..."
SON DAKİKA | Karadeniz'de sıcak gelişme! Rus savaş uçakları ABD İHA'sını düşürdü
ARKADAŞINA GÖNDER
Gözlemciler Kadıköy’e tezgah açacak! Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA