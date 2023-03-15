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Giriş Tarihi: 15.3.2023

Yok artık!

Yok artık!

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiliz ekibi, Leipzig’i 7-0 mağlup edip çeyrek finale çıktı. Erling Haaland 57 dakikada tam 5 gol attı… 63’te ise Guardiola, Norveçli’yi oyundan aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda dün iki rövanş karşılaşması oynandı. Almanya'da 1-1 biten karşılaşmanın ardından dün gece Manchester City, sahasında Leipzig'e acımadı… Maviler, rakibini 7-0'lık skorla bozguna uğrattı. Bu farklı skorun mimarı ise Erling Haaland oldu. Norveçli gol makinesi, 1'i penaltıdan olmak üzere 57 dakikada tam 5 kez fileleri havalandırdı. Teknik direktör Pep Guardiola da 63'te oyuncusunu çıkarıp, yerine Julian Alvarez'i aldı. Diğer goller İlkay Gündoğan ve Kevin De Bruyne'den gelirken, Haaland rekorları yine altüst etti. 22 yaşındaki forvet, Luiz Adriano ve Lionel Messi'nin ardından bir Şampiyonlar Ligi müsabakasında beş kez ağları sarsan üçüncü oyuncu oldu. Ayrıca yıldız futbolcu, Devler Ligi'nde 30 gole 25 maçta ulaşarak bu sayıyı en hızlı ve en genç yaşta yakalayan futbolcu unvanlarını aldı. Günün diğer karşılaşmasında ise Porto ile İnter 0- 0 berabere kaldı. İlk mücadeleyi 1-0 kazanan İtalyan ekibi, çeyrek final biletini kaptı.

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