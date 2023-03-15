Yok artık!

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda dün iki rövanş karşılaşması oynandı.dün gece Manchester City, sahasında Leipzig'e acımadı… Maviler, rakibini 7-0'lık skorla bozguna uğrattı. Bu farklı skorun mimarı ise Erling Haaland oldu.57 dakikada tam 5 kez fileleri havalandırdı. Teknik direktör Pep Guardiola da 63'te oyuncusunu çıkarıp, yerine Julian Alvarez'i aldı. Diğer goller İlkay Gündoğan ve Kevin De Bruyne'den gelirken, Haaland rekorları yine altüst etti.Ayrıca yıldız futbolcu, Devler Ligi'nde 30 gole 25 maçta ulaşarak bu sayıyı en hızlı ve en genç yaşta yakalayan futbolcu unvanlarını aldı. Günün diğer karşılaşmasında ise Porto ile İnter 0- 0 berabere kaldı. İlk mücadeleyi 1-0 kazanançeyrek final biletini kaptı.