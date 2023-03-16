Galatasaray kafilesi, Konya’da

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında 17 Mart Cuma günü saat 20.00'de Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Konyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı kafile bugün uçakla Konya'ya geldi.

Kafileyi karşılayan taraftar derneği üyeleri, sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk'a çiçek hediye etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, geçtiğimiz sezon Konyaspor'da oynayan ve yaz transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim Bardakcı'ya yakın ilgi gösterdi. Havalimanına gelen taraftarlar, tezahüratlar yaparak takımlarına destek olurken kafile, daha sonra kamp yapacağı otele geçti.

Galatasaray'da cezalı olan Victor Nelsson, sakatlılığı bulunan Fredrik Midtsjö, Dries Mertens, Emre Taşdemir, Mathias Ross ve Yusuf Demir, kamp kadrosunda yer almadı. Galatasaray'ın maç kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Fernando Muslera, Leo Dubois, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Sam Adekugbe, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata, Hamza Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Mauro Icardi