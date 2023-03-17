Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic: Galibiyetten dolayı çok memnunum
Giriş Tarihi: 18.3.2023 01:23

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic: Galibiyetten dolayı çok memnunum

AA
Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic: Galibiyetten dolayı çok memnunum

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettikleri Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Diouf'un oyuna girmesinin maçın gidişatını değiştirdiğini söyledi.

Stanojevic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, tribünleri dolduran ve takımı destekleyen taraftara teşekkür etti.

Kendileri için çok güzel bir netice olduğunu ifade eden Stanojevic, "Galibiyetten dolayı çok memnunum. Galatasaray gibi uzun top, uzun aşırtmalarla başlayan, defans arkası pres yapan ve atak yapan bir takıma karşı gerçekten iyi bir performans sergiledik. Oyuncularımızın irade ve gayreti bizi bu noktaya getiren şey oldu diyebilirim." diye konuştu.

Stanojevic, beklentilerine uygun bir maç ortaya çıktığını aktardı.

İkinci yarıyı daha güzel bitirebileceklerini vurgulayan Stanojevic, "Diouf'la ilgili yaptığımız değişiklik bizim için maçın gidişatını değiştiren asıl nokta oldu. Burada bütün takımın enerjisini ve ambiyansını değiştirdik." şeklinde konuştu.

Geldiği günden bu yana takımla ilk kez galibiyet almasına ilişkin de konuşan Stanojevic, şöyle devam etti:

"Bugün çok mutluyuz. Fakat Konyaspor için bunun özel bir durum olduğunu, özel bir maç olduğunu düşünmüyorum. Çünkü geçmişte de ciddi galibiyetlerimiz var. Birbirimize adapte olmak biraz zaman alacaktır. Çünkü yeniyim ve Konyaspor ile birbirimize adapte olacağız. İlerleyen zamanlarda daha iyi performans ortaya koyacağız."

EN ÇOK OKUNANLAR

Mansur Yavaş'tan küçük ortakları kızdıracak sözler: Beni ve İmamoğlu'nu ilan edin
SON DAKİKA: Yavuz Ağıralioğlu açtı ağzını yumdu gözünü: 25 yılda yemediğimiz küfrü 3 günde yedik, İYİ Parti'nin gardı düştü
Son dakika Galatasaray haberleri: Zorbay Küçük için verdi veriştirdi! Okan Buruk Konyaspor maçı sonrası hakeme isyan etti…
Duvar temizliğinin en etkili hali! Boyatmadan bembeyaz duvarlarınıza tekrar kavuşun…
'Gizli ortak' HDP'nin Altılı Koalisyon ve Kılıçdaroğlu'ndan skandal talepleri ortaya çıktı!
İYİ Parti'de peş peşe istifa depremi: MHP'ye üye oldular
Rüşvet ve yolsuzluktan tutuklanmıştı! Akşener özel izinle gitti: Cezaevinde 35 dakikalık sır görüşme
Son dakika haberleri: Galatasaray’ın serisine Konyaspor ‘dur’ dedi! Aslan 14 maç sonra ligde kazanamadı…
Resmi Gazete'de yayımlandı! İnşaatlar için devrim gibi düzenleme! Bu tarihten itibaren satış yapılamayacak
CHP’de liste krizi: 3 başkan Kılıçdaroğlu’nun kapısına dayandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic: Galibiyetten dolayı çok memnunum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA