Son dakika haberleri: Süper Lig’de Galatasaray, Konyaspor’a konuk oluyor! Zorlu karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Spor Toto Süper Lig'in açılış maçında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 20.00'da başlayacak mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek.
İLK 11'LER:
KONYASPOR: Sehic, Ahmet, Calvo, Adil, Guilherme, Bouchalakis, Soner, Mahir, Pozuelo, Marlos, Muhammet
GALATASARAY: Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Dubois, Oliveira, Berkan, Rashica, Barış Alper, Kerem, Icardi.
Ligde geride kalan 24 müsabakada 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 60 puan topladı. Galatasaray, 26. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 maç fazlasıyla 9 puan önünde lider girdi.
Konyaspor ise 24 müsabakada 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi ile 31 puan aldı. Yeşil-beyazlı takım, 26. hafta öncesinde 8. sırada yer buldu. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.
SON 17 RESMİ MAÇI KAZANDI
Galatasaray, biri hükmen olmak üzere son 17 resmi maçından galip ayrıldı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bileği bükülemeyen sarı-kırmızılı ekip, 23 Ekim 2022'de 2-2 sona eren Corendon Alanyaspor maçından sonra çıktığı tüm maçları kazandı.