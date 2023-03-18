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Giriş Tarihi: 18.3.2023 13:51

58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, depremler nedeniyle ertelendi

AA
58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, depremler nedeniyle ertelendi

Türkiye Bisiklet Federasyonu, 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Bisiklet Federasyonu, 23-30 Nisan 2023 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu ülkemizde yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketi sebebiyle erteleme kararı aldı" ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Uluslararası Bisiklet Birliğiyle istişare edilerek alınan erteleme kararıyla ilgili Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun şu görüşlerine yer verildi:

"Ülkemizi derinden yaralayan deprem felaketinin etkileri devam ederken, organizasyonumuzu nisan ayında düzenlemek içimize sinmedi. Uluslararası Bisiklet Birliğinin destekleriyle, turu ekim ayı yarış takvimine kaydırma olanağı bulduk. 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, ekim ayında dünyaca ünlü takımların katılımıyla Antalya'dan İstanbul'a 8 gün, 8 etap olarak düzenlenecek. Dünyaca ünlü pedallar, Cumhuriyet'imizin ve federasyonumuzun 100. yılında Türkiye'miz için bisiklete binecek. Dünyaya bisikletin en üst düzey heyecanıyla ülkemizin güzelliklerini bir kez daha izletme fırsatı bulacağımız 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu kapsamında deprem bölgesi için etkinlikler ve kampanyalar düzenleyeceğiz. Ülkemizin yarınları için bisiklet tutkusu umut olacak."

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58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, depremler nedeniyle ertelendi
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