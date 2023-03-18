Manchester City, FA Cup’ta zorlanmadan yarı finale kaldı

Etihad Stadı'nda oynanan çeyrek final maçında Premier Lig ekibi Manchester City, Championship takımlarından Burnley'yi ağırladı.
Ev sahibi takım, Erling Haaland'ın 32, 35, 59, Julian Alvarez'in 62, 73 ve Cole Palmer'ın 68. dakikada attığı gollerle 6-0 galip geldi.
Bu sezon 6. kez "hat-trick" yapan Norveçli yıldız futbolcu Haaland, 37 maçta 42 gole ulaştı.
Manchester City, kupada adını yarı finale yazdıran ilk takım oldu.
Kupada çeyrek final aşaması, yarın oynanacak Sheffield United-Blackburn Rovers, Brighton-Grimsby Town ve Manchester United-Fulham maçlarıyla tamamlanacak.