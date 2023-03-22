Son dakika Beşiktaş haberi: Maxim’e 4 milyon Euro engeli

Beşiktaş'ın Gaziantep FK'dan kadrosuna kattığı Alexandru Maxim henüz 11'de forma giyemedi. İkinci yarılarda oyuna alınarak değerlendirilen Rumen orta saha, gelecek sezon planlamasına takılıyor. Gaziantep FK'nın 4 milyon Euro bonservis istediği 32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde opsiyon maddesi de bulunmuyor. Bu rakamları vermesi mümkün olmayan Kartal'da öncelik, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak ve istikrar sağlamak. Dolayısıyla teknik heyet; Gedson Fernandes ve Salih Uçan'ı ilk plana alıp bu ikiliyi parlatmak, performanslarını yükseltmek istiyor.