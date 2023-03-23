Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisi öncesi büyük şok!

Alanyaspor maçından galibiyetle dönerek 60 puanlı lider Galatasaray ile farkı eriten, bir maçı eksik 54 puanlı Fenerbahçe'de sakat oyuncuların çokluğu Beşiktaş derbisi öncesi strese neden oldu. Milli Takım dönüşü kritik bir karşılaşmaya çıkacak sarı-lacivertlilerin üç golcüsü Michy Batshuayi, Enner Valencia ve Joshua King takımdaki yerlerini alamayacak. Bu isimlerin uzun süreli eksikliği sadece derbi değil, ara haftaların oynanacağı ligde gelecek maçlar için de sıkıntı. Çünkü bu 3 forvet bu sezon F.Bahçe'de gol yükünü sırtladı.



ALTERNATİFLERİN PERFORMANSI SINIFI GEÇEMEDİ



Valencia başta olmak üzere Batshuayi ve King; bu sezon attıkları gollerle Fenerbahçe'yi pek çok sıkıntılı maçta ipten almayı bildi. 33 yaşındaki Valencia, 25 gol-4 asist kaydederken partneri Batshuayi de 10 golün altına imzasını atıp 1 asist gerçekleştirdi. Jesus'un yine prensleri arasında yer alan King ise 4 gollük performans sergiledi. İleri uçta oynayabilen Rossi 3 kez rakibi avlarken Serdar Dursun ve Joao Pedro sadece 1'er gol atabildi. Bu üç isim, Kanarya'nın ligde ağlara yolladığı 61 golün 39'unu atıp yüzde 64'üne katkı sağladı ve alınan 54 puanın da 28'ini kazandırdı.



SÜPER LİG'DEKİ GOLLERI 16 FARKLI FUTBOLCU ATTI



Bu arada Jorge Jesus'un takımında herkes golcü kimliğiyle ön plana çıkıyor. Fileleri bulan 61 golün 60'ı 16 ismin ayağından gelirken 1'ini rakip oyuncu kendi kalesine yolladı. Valencia 25, Batshuayi 10 ve King'in 4 golle başı çektiği listede İrfan Can ve Rossi 3'er kez ağları havalandırdı. Emre Mor, Crespo, Arda ve Lincoln 2'şer gol attı. Ferdi, Szalai, Alioski, Zajc, Pedro, Serdar Dursun ve Berisha da birer defa bu sevinci yaşadı.



GÜNÜN SORUSU



Valencia, Batshuayi ve King, Beşiktaş derbisinde yok. 3 forvetinden yoksun Jesus ne yapmalı?



GÜRCAN BİLGİÇ: KARALAR BAĞLAMAYA HİÇ GEREK YOK!



Sezon başından beri Fenerbahçe'nin attığı 91 golün 50'si (gol-asist) bu oyunculardan gelmiş. Dolayısıyla takımın oyun gücü değişmese bile skor problemi yaşama ihtimali var. Ama şu da bir gerçek; bu sezon 16 oyuncu skora katkı yapmış. Yani Fenerbahçe sadece santrforuyla gol atan bir takım değil. Bu durum eksiklerin olacağı maçlar için 'Karalar bağlama'yı çok gerektirmiyor. Fenerbahçe yönetiminin yerinde olsam, geçen sene Serdar Dursun'la oynanan Beşiktaş derbisinin (1-1) görüntülerini Jesus'a seyrettirir; 'Bak bu takım böyle de oynayıp başarıyor' derim. Portekizli hoca, muhtemelen Serdar Dursun-Pedro ikilisine göre plan yapıyordur. Jesus'un bu sene takıma kattığı en önemli şey oyun gücüydü. 3 forvet de bu oyunun son noktaları. Fenerbahçe, takım olarak topu rakip ceza alanına taşıyor. Bu süreci şans bulamayan, formsuz olanlar için (Serdar Dursun-Pedro) fırsat olarak değerlendirmek gerekir.



BÜLENT TİMURLENK: SADECE DERBİ DEĞİL BOLCA ARA HAFTA VAR



Valencia'nın sezon boyunca yaptıklarına bakarsanız, Batshuayi'nin de çoğu zaman yokluğunda kimsenin 'Eyvah' demediği Fenerbahçe'de, gol krallığına uzak ara koşan Ekvadorlu forvetin, yokluğu sadece derbi değil sonrası için de büyük baş ağrısı olacak. Üstüne bir de King'in sakatlığını eklediğinizde geriye sadece Serdar Dursun kalıyor ki onu da sakat isimlerle kantara çıkarabilmek mümkün değil. Jesus'un oyun planında özgürlük verdiği Valencia'nın sürekli topu isteyen, oyunun içinde kalan forvet karakteri Fenerbahçe'yi bugünlere getirdi. Dünya Kupası ile birlikte kariyerinin en iyi sezonunu geçiren ve yüksekten uçan Valencia'nın sahaya döneceği tarihin netleşmesi daha net bir yorum yaptırır. Jesus, Serdar Dursun'un arkasında kalabalık bir orta saha ile 4-5-1'i tercih edecektir. Unutmayalım milli ara sonrası fikstürde bolca ara haftalar var. Kısaca sakat futbolcular haftada birden fazla maç kaçırmış olacak.



ALİ GÜLTİKEN: OYUN İÇİ HAMLELER İYİ HESAPLANMALI



Hepsi sezon başından bu yana Fenerbahçe'nin gol yükünü çeken ve galibiyete en çok katkı sağlayan isimler. Bunların yanında kulübe lideri Jesus da cezalı. Bunlar Fenerbahçe için ciddi eksiklikler. Eldeki oyunculara baktığımızda Serdar Dursun ve Pedro'yu görüyoruz. Ancak önemli bir detay var ki; forvette ikisi ile birlikte başladığında oyunun ilerleyen bölümlerinde hamle yapacak santrforu kalmayacak. O yüzden bunlardan biri ile başlayıp, farklı bir oyun düzenini seçebilir. Rossi ile birlikte oynayacak kanatlarda İrfan Can, Arda veya Mert Hakan'ı kullanabilecek bir oyuncu dizilimine gidebilir. Bu maç iki takım açısından da çok değerli. Fenerbahçe'nin şampiyonlukla ilgili bir şeyler söyleyebilmesi için oyuncu seçiminden maç içindeki hamlelere kadar her şeyi çok doğru yapması gerek. Hepsini doğru yapsa bile çok formda ve tüm oyuncuların güveninin yerine geldiği Beşiktaş'ın da Fenerbahçe kadar maça ortak olacağını unutmamak gerek.



ÖMER ÜRÜNDÜL: SERDAR DURSUN VE İKİ KANATLA OYNAMALI



Elinde bir bölge için önemli isimlerden alternatifler varsa da kendine bakan, her zaman kuvvetli olan oyuncuyu göz ardı etmeyeceksin. İşte şimdi Serdar Dursun'a, Jesus'un ciddi ihtiyacı var. Ben Pedro'yu çok beğeniyordum. Cagliari'de müthiş performansı vardı. Fakat yaşadığı sakatlıklar ve sezon başı hazırlığı yapmayışı ile fizik olarak düştüğü için hiçbir katkı sağlayamadı. Herkesin görüşünden ayrı olarak Batshuayi'nin fizik açıdan iyi olmadığı görüşündeyim. King de aynı şekilde. Onun için sakatlar içindeki tek ve en büyük kayıp Valencia'dır. Benim tavsiyem; çift forvetten vazgeçip tek forvet oynaması. Serdar Dursun ve iki kanat forvetiyle üçlü bir diziliş daha doğru olur. Hiç olmazsa kanat atakları artar, rakibin defans yerleşimi biraz arızaya uğrar. Üçlü defans oynarsa orta sahada mutlaka birinci seçenek İsmail Yüksek olmalı. Ferdi solda, Osayi sağda oynayacak gibi ama bana göre Ferdi her zaman sağ tarafta daha etkili.