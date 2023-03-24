Ertuğrul Doğan, Divan Başkanı Ali Sürmen’i ziyaret etti

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, ziyarette yaptığı açıklamada, "Ahmet Ağaoğlu ile birlikte şampiyonlukta büyük bir pay sahibi olarak tarihe geçtiler. Şimdi bşkanlığa talip oldu. Bu zor zamanda talip olmasından dolayı, hem bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Elbette divan olarak camia adına beklentilerimiz hep olmuştur. Yönetim kurulu kendi tercihleridir, başarılı olmalarını diliyoruz. Biz de yanlarında olduk olacağız. Tek başına bir yönetim kurulunun zamanı yetmeyebilir çözüm önerilerinde sıkıntıları olabilir fikirlerimizi söyleyeceğiz. Bu Trabzonsporlular olarak görevimizdir. Trabzonspor'un geçmişinden bugüne altyapıya önem verildiği dönemler vardır. 2018'deki transfer yasağı ile altyapıdan 5-6 milli oyuncu çıkardık. Demek ki altyapıyı doğru yönlendirdiğimiz zaman altyapı mutlaka düzene gireceği kanaatindeyim. Diğer yandan tüzük çalışmaları yapılmaktadır. O çalışmalar devam ediyor bunun kongresinin yapılması gerekiyor" dediBaşkan Ali Sürmen'den sonra söz alan Trabzonspor Başkan Adayı Ertuğrul Doğan, "Divan başkanımızın dediği gibi her zaman bizim yanımızda oldular. Yaklaşık 5 yıldır Trabzonspor'un içerisindeyim. Trabzonspor'un belli başlı sıkıntıları olduğu aşikar. Özellikle mali durumda. Çok dikkatli ve planlı hareket etmesi gerekmekte. Ekonomiyi yönetilebilir hale getirmek zorundayız. Trabzonspor kimsenin cebine sığmaz. Birilerinin sürekli olarak desteğiyle değil, kendi ayakları üzerinde durabilecek hale gelmesi lazım. Ekonomisinin sürdürülebilir olması lazım" dedi.Planlarının çok net olarak hazır olduğunu belirten Doğan, "Artık planlarımız çok net olarak hazır. Ne yapacağımızı iyi biliyoruz. Ana hedefimiz ekonomik olarak Trabzonspor'u sürdürülebilir hale getirmek. Bunu yaparken Trabzonspor yarışmalı, yarışacakta. Hem ekonomiyi hem altyapıyı düşünmeliyim hem de yarışın içerinde olmalıyım. Bunları yapmak için planlı olmalıyız. Bu tek başına bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Bu süreci çok çok açık şekilde yöneteceğiz. Bunları sizlerle sürekli paylaşacağız" ifadelerini kullandı.Trabzonspor Başkan Adayı Ertuğrul Doğan, daha sonra Trabzon'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.Trabzonspor'da 25-26 Mart tarihlerinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul, Hayri Gür Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak. 9 bin 278 kişinin oy kullanma hakkı bulunduğu genel kurul iki gün sürecek.