Lionel Messi ve arkadaşarını duygulandıran kutlama! Gözyaşlarına hakim olamadılar...

Arjantin, 2022 Dünya Kupası'ndaki tarihi zaferden sonra ilk kez taraftarı önüne Panama maçı ile çıktı. Mücadele öncesi duygusal anlar yaşandı.
ARJANTİNLİ FUTBOLCULAR GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Panama maçı öncesi Arjantili taraftarlar, Dünya Kupası zaferini kutladı. Tribünler inanılmaz görüntüler verirken, o anlarda Lionel Messi başta olmak üzere birçok futbolcu gözyaşlarını tutamadı.
MESSI BOŞ GEÇMEDİ
Arjantin Milli Takımı, hazırlık maçında Panama'yı 2-0 mağlup etti. Son dünya şampiyonuna galibiyeti getiren golleri Almada ve Messi kaydetti.