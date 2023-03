Nathan Redmond'dan Fenerbahçe ve transfer açıklaması! "Derbi için sabırsızlanıyorum"

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta çalışmalar Nevzat Demir Tesisleri'nde devam ediyor. Bugün gerçekleşen antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı futbolcu Nathan Redmond, takımda genel atmosferin çok iyi olduğunu belirterek, milli aradan dolayı az kişiyle antrenman yaptıklarını ancak antrenman yoğunluklarının aynı şekilde devam ettiğini söyledi.



"ARKA ARKAYA MAÇ OYNADIKÇA DAHA İYİ DURUMA GELDİM"

Redmond, teknik direktör Şenol Güneş ve teknik direktör Valerien Ismael dönemlerinden performans farkının sorulması üzerine, "Daha iyi ya da daha farklı olduğunu söyleyemem ama Ismael döneminde geldim buraya. Buraya geldiğimde ilk zamanlar yüzde yüz değildim ama üzerine koyarak devam ettim. Arka arkaya maç oynadıkça daha iyi ve daha zinde duruma geldim, bu da benim özgüvenime, takıma katkı konusunda olumlu olarak yansıdı" diye konuştu.





"SÖZLEŞME KONUSUNDA KONUŞMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN DEĞİL"

Sezon sonu sözleşmesinin sona ermesi hakkında ise başarılı futbolcu, "Bu konuyla ilgili bir şey düşünmedim çünkü en iyi şekilde sezonu bitirmeyi hedefliyoruz. Elimizden geldiğince puanlar almak istiyoruz. Bu konular için doğru zamanlar değil. Dediğim gibi hedefimiz maç kazanmak, puanlar kazanmak. Sezon sonunda bu konuyu düşünecek profesyoneller var" dedi.





"ÖNEMLİ OLAN KATKI SAĞLAMAK"

Oynadığı mevkiler hakkında gelen bir soruya ise Redmond, "Kariyerim boyunca farklı mevkilerde oynadım. Bu durum hocadan hocaya değişebiliyor. Farklı maçlarda farklı kararlar alabiliyorlar. 10 numara oynadım, forvet oynadım, sol taraf doğal mevkiim… Farklı mevkilerde oynayabilmek de önemli. Önemli olan katkı sağlamak" şeklinde konuştu.



"FENERBAHÇE MAÇINI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

İngiliz futbolcu, Fenerbahçe derbisiyle ilgili ise, "İlk maçta 11 başlamıştım, bu da iyi bir test olmuştu bizim için. Sonradan girmek veya 11'den ziyade katkı vermek önemli. Burada uzun süre oynayanlardan çok şeyler duydum derbiyle alakalı, atmosferlerle alakalı. O günü sabırsızlıkla bekliyorum. Önemli olan katkı verebilmek" ifadelerini kullandı.



Takımdaki rekabetle ilgili ise Redmond bu durumun normal olduğunu belirterek, "Her takımda 2, 3, 4 futbolcu rekabet içinde olurlar her mevkide. Hepimizin ortak hedefi maç kazanmak. Şahsi bir şey söz konusu değil çünkü her şeyi beraber yapıp, beraber başarıyoruz. Bu uzun zamandır da hep böyle olmuştur" dedi.





"DELE ALLI'NİN TAKIMIMIZA KATKI VERECEĞİNE İNANIYORUM"

Dele Alli'nin performansı ile ilgili gelen bir soruya ise İngiliz futbolcu, "Uzun süredir tanıdığım birisi. Yapabileceklerini biliyorum Dele'nin. Ama günün sonunda benim ne düşündüğüm değil hocanın kararı önemli olan konu. Zor bir soru çünkü benim yakın bir arkadaşım. Oynasın oynamasın bundan bağımsız olarak çok iyi bir futbolcu. Ben takımımıza katkı vereceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.



Redmond, son olarak ise taraftarlara seslenerek, "Bu sezon yaptıkları gibi o müthiş desteğe devam etmelerini istiyoruz. Bizler bu destekten dolayı çok mutluyuz. Sezonun sonuna kadar devam etmelerini istiyoruz. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.