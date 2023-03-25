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Giriş Tarihi: 25.3.2023 13:38

Bakan Kasapoğlu'ndan kadın sporculara övgü! 'Politikalarımız sonuç veriyor'

DHA
Bakan Kasapoğlu’ndan kadın sporculara övgü! ’Politikalarımız sonuç veriyor’

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Basketbol Kadınlar Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası ile Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının bu seneki başarılarıyla ilgili "Kadın odaklı spor politikamız sonuçlarını tüm branşlarda veriyor. Sizinle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kadınlar Basketbol Euroleague ve Eurocup ile Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının bu seneki başarılarını hatırlatarak, "Kadın odaklı spor politikamız sonuçlarını tüm branşlarda veriyor. Sizinle gurur duyuyoruz'" dedi.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de lisanslı sporcuların yüzde 41'inin kadın olduğuna ve kadın sporcuların son bir senede uluslararası turnuvalarda 3 bin 618 madalya kazandığını vurguladı. Kasapoğlu, paylaşımında Kadınlar Basketbol Euroleague ve Eurocup ile Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının bu seneki başarılarına dikkat çekerek, "Kadınlar basketbol Euroleague'de 2 takımımız Final-Four'da. Eurocup finalinde de biz varız. Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3 takımımız var. Kadın odaklı spor politikamız sonuçlarını tüm branşlarda veriyor. Sizinle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

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Bakan Kasapoğlu'ndan kadın sporculara övgü! 'Politikalarımız sonuç veriyor'
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